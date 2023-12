Out per sei gare: Napoli, Mazzarri si dispera | Purtroppo è tutto vero

Il Napoli dovrà fare a meno di due grandi protagonisti della passata stagione. Un nuovo grattacapo per il tecnico Walter Mazzarri.

Cercasi serenità. Il Napoli riparte dalle sue certezze ma dovrà lottare per ritornare in corsa in campionato. Le ultime tre gare contro Atalanta, Inter e Juventus sono state archiviate con soltanto tre punti conquistati ma ora è arrivato il momento di accelerare.

Il tecnico Walter Mazzarri chiederà ai suoi uno sforzo maggiore per chiudere con un sorriso un anno che oltre ad aver portato lo scudetto ha gettato nuove ombre sul futuro della squadra. Alcuni protagonisti della passata stagione non sono al meglio e bisognerà cercare quei leader in grado di trascinare gli altri compagni.

La qualificazione alla prossima Champions League è ancora possibile, a patto che Osimhen e compagni riescano a mettere insieme un filotto di vittorie. L’unica medicina contro la preoccupazione e la stanchezza. In particolare la gara contro la Roma, tra due settimane, potrebbe rappresentare un primo bivio importante in campionato.

Il tecnico Walter Mazzarri però dovrà anche fare i conti con una consuetudine ormai nota al club partenopeo. Il presidente De Laurentiis è convinto di aver costruito assieme alla dirigenza una squadra competitiva e si fida dei suoi collaboratori.

Calendario beffardo: tutti gli incroci

Il Mazzarri bis a Napoli non è iniziato sotto i migliori auspici anche a causa di un calendario molto complicato. Affrontare due big appena insediato sulla panchina non dev’essere stato facile. La squadra ci ha provato ma nel complesso ha dimostrato qualche lacuna di troppo.

Lo stesso calendario, molto ricco di appuntamenti, può rivelarsi un nemico in più nell’affrontare le prossime gare. In particolare tra gennaio e febbraio ci sarà una competizione che rischia di mettere un bastone tra le ruote ai calciatori azzurri.

Fuori in due: quanti problemi per Mazzarri

La Coppa d’Africa è ormai una sentenza per i tifosi napoletani. La competizione si giocherà infatti dal prossimo 13 gennaio fino all’11 febbraio e priverà la squadra campione d’Italia di due giocatori importanti, due titolari. Si tratta naturalmente di Victor Osimhen e André Zambo Anguissa.

Ecco le gare che potrebbero saltare i due giocatori: Torino, Salernitana, Sassuolo, Lazio, Verona e Milan. Sei momenti da gestire con esperienza, dando spazio a chi ha giocato meno. In queste occasioni lo staff testerà la profondità della rosa nel dover sostituire l’attaccante e il centrocampista.