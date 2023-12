“O si dimette lui, o vanno via loro”: Lazio, Sarri messo alla porta | Comunicato in serata

Lontana dalla zona Champions League e irriconoscibile in campo: la Lazio è in crisi, clima pesante nello spogliatoio.

Il campionato di Serie A 2023-’24 ha toccato la “boa” della 15° giornata, quart’ultima del girone di andata. Un turno non qualunque, dal momento che un anno fa il torneo si fermò proprio a questo punto, a metà novembre, per fare spazio al Mondiale in Qatar, che si sarebbe concluso solo all’antivigilia di Natale.

Quante volte, durante i due lunghi mesi senza partite della propria squadra del cuore, e con un Mondiale senza l’Italia, i tifosi avranno “fissato” quella graduatoria, studiando già il calendario della ripresa, ovviamente con opinioni e speranze opposte?

Chi imprecava contro la sosta che andava a interrompere un buon momento della propria squadra, chi la benediceva augurandosi un 2023 all’insegna della riscossa. In realtà poi dopo la ripresa avvenuta a inizio gennaio la classifica non sarebbe poi cambiata tanto, almeno nelle prime posizioni.

Con il Napoli già avviato a fare corsa a sé, infatti, al netto della penalizzazione inflitta alla Juventus, il quartetto delle prime in classifica non sarebbe cambiato. Lo sprint più significativo fu però della Lazio che, complici anche le eliminazioni dalle coppe (Europa e Conference League) riuscì a chiudere al secondo posto.

Eclissi Lazio: la rabbia dei tifosi dopo il pareggio di Verona

Un risultato storico per i biancocelesti che però oggi guardano a quei mesi con rimpianto e preoccupazione. La squadra di Maurizio Sarri si trova infatti ad avere ben 9 punti in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso campionato, ma soprattutto pare vittima di un’apatia che rischia di consegnarla all’anonimato.

Solo il superamento del turno in Champions League può infatti salvare la prima parte di stagione di Immobile e compagni, troppo deludente in campionato per spiegarla solo con la partenza di Sergej Milinkovic-Savic. La rabbia dei tifosi è esplosa anche via social dopo il pareggio sul campo dell’Hellas Verona.

Crisi Lazio, ora in discussione c’è anche Maurizio Sarri

Oltre alle sei sconfitte, il dato più eloquente è quello sugli appena 16 gol realizzati in 15 giornate. Al Bentegodi la Lazio ha creato molto e altrettanto ha sprecato, al punto che qualche tifoso inizia a sospettare problemi di rapporti tra squadra e tecnico: “O Sarri si dimette o vengono venduti molti giocatori perché o è lui o sono loro, comunque insieme non si va più” uno dei tweet più significativi.

Già dopo la sconfitta di Salerno Sarri aveva accennato alla clamorosa ipotesi delle dimissioni, poi rientrata. Il tempo per aggiustare la stagione, complice anche il passo lento di Milan e Napoli, non manca, ma la Lazio dovrà cambiare marcia in fretta, possibilmente già dalle due prossime partite contro Atletico Madrid e Inter, che potrebbero dare un indirizzo definitivo all’annata.