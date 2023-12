“Altri tre Mondiali”: clamoroso Lionel Messi | Il ritiro è lontanissimo

L’annuncio è arrivato poco fa e i tifosi sono entusiasti. Ecco quale sarà il prossimo step della carriera del campione.

Di un fuoriclasse non ci si stanca mai. Lo avranno pensato gli argentini, che hanno visto dopo Maradona un altro idolo vincere la Coppa del Mondo, lo pensano tuttora appassionati e addetti ai lavori. Lionel Messi è il calcio e quando arriverà quel maledetto giorno questo sport sarà sicuramente più povero.

Bisognerà aspettare infatti l’esplosione di Mbappé e Haaland. I due ragazzi terribili di PSG e Manchester City stanno già facendo vedere al mondo cose egregie mentre il più esperto CR7 ha preferito l’Arabia Saudita per aggiornare i suoi record.

Che siano trofei di squadra o premi individuali poco importa, ciò che conta è poter ammirare ancora una volta in campo queste stelle. Nel caso di Messi, fresco vincitore del suo ottavo Pallone d’Oro in carriera, si stanno scatenando rumors su quello che potrebbe essere il suo futuro.

La Pulce, ora all’Inter Miami di David Beckham, non ha intenzione di lasciare. Anche se geograficamente sembra essere più lontano, il suo cuore batte sempre per la sua nazionale e farà di tutto per confermare quanto di magico fatto nell’ultimo anno solare.

Il futuro di Messi è appeso a un filo

Lasciare da vincente o continuare? Anche la prima strada avrebbe avuto un suo senso. Non sarà facile infatti difendere il titolo di campioni del mondo in carica. L’Argentina ripone le speranze di una nuova gloria proprio nei piedi e nelle giocate del suo fuoriclasse.

Quello che in tanti considerano il calciatore più forte di tutti i tempi è pronto a stupire ancora. Non solo con dribbling e gol ma anche con scelte in controtendenza rispetto a quelle di tanti illustri colleghi.

Altre 3 chance per lui

Tra i tifosi del giocatore di Rosario c’è persino lui, Gianno Infantino, presidente della FIFA. Tra tante ipotesi, ci sarebbe persino quella di un ritiro ben oltre il prossimo Mondiale del 2026. Una soluzione che farebbe felici un po’ tutti.

“Spero che partecipi al prossimo mondiale, a quello dopo e anche a quello del 2034” ammette Infantino. La voglia di veder danzare col pallone un fuoriclasse del genere non finisce mai. Le parole del presidente FIFA, a margine della partita delle leggende del CONMEBOL, saranno sicuramente arrivate a Messi. Sogno o realtà? Il calciatore ora potrebbe persino cambiare idea.