Soccorsi inutili, ha perso la vita durante la partita | Il pubblico presente scioccato dalla tragedia

Un’altra immane e improvvisa tragedia scuote il mondo del calcio durante lo svolgimento di una partita: stadio sotto shock.

Perdere la vita all’interno di uno stadio di calcio è purtroppo un evento sempre meno raro, ma che non può che scatenare rabbia, sconcerto e incredulità in chi ha la sfortuna di assistere da vicino a una tragedia di questa portata.

Poco cambia se le vittime siano spettatori vittime di un malore o giocatori, ugualmente colpiti da malesseri improvvisi e fatali. Certo, si tratta di scenari molto diversi, perché nel caso di atleti si pensa che sportivi super controllati e ben allenati siano al riparo dal rischio di morte improvvisa.

Purtroppo non è così dal momento che esistono anomalie cardiache non riscontrabili neppure attraverso visite accurate, quelle che vengono effettuate per concedere l’idoneità sportiva prima dell’inizio della stagione. Pertanto quando l’irreparabile prende forma non si può che prendersela con il destino e parlare di fatalità.

Anche perché nel calcio moderno i passi avanti dal punto di vista della sicurezza all’interno dei terreni di gioco sono stati enormi. All’esterno di ogni stadio, infatti, dal più grande ai piccoli impianti di provincia, è infatti presente un’ambulanza, mentre dentro all’impianto deve esserci per regolamento un defibrillatore.

Liga, tragedia allo stadio: partita sospesa

Anche grazie a queste fondamentali accortezze è stato possibile salvare vite umane quando pensare al peggio era stato inevitabile per tutti coloro che erano presenti allo stadio, dentro e fuori dal campo. Eppure ci sono casi in cui neppure la tempestività dei soccorsi può aiutare a scongiurare la morte e di conseguenza l’inevitabile interruzione della partita.

Proprio questo è accaduto in Spagna in una giornata, quella di domenica 10 dicembre, destinata a passare tristemente alla storia del calcio locale. Sulle tribune dell’Estadio de Los Carmenos di Granada, infatti, un tifoso è stato vittima di un infarto nei primi minuti del match tra i padroni di casa e l’Athletic Bilbao.

Granada-Athletic Bilbao, tifoso muore per arresto cardiocircolatorio

Il portiere degli ospiti Unai Simon ha subito attirato l’attenzione dell’arbitro dopo aver visto serpeggiare la tensione nella tribuna alle proprie spalle. La gara è stata interrotta al 18’, l’uomo è stato prontamente soccorso, ma poco dopo ne è stato constatato il decesso a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Prima ancora che la tragedia prendesse forma, quindi durante i soccorsi, la partita è stata sospesa definitivamente. I calciatori, visibilmente scossi, sono rientrati negli spogliatoi, poi di comune accordo si è deciso di non tornare in campo. I restanti 72 minuti della partita, del resto, avevano perso qualunque valore di fronte all’accaduto e alla tragedia di una famiglia spezzata.