Mazzarri se la ride, finalmente una buona notizia | Il più temuto salta il Napoli

L’inizio di stagione del Napoli è stato complicato ma questa notizia strappa un sorriso al tecnico. La squadra può crederci.

Nel giorno della conferenza stampa Walter Mazzarri aveva fatto una promessa a tutti: “Non mi lamenterò più”. Avete presente i meme del tecnico che indica l’orologio negli ultimi concitati minuti di una partita? Ecco. Il tecnico ha imparato la lezione?

In realtà Walter Mazzarri non sembra essere cambiato molto ma se è stato scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis è soprattutto in virtù della sua grande esperienza. Gli ultimi anni alla guida di squadre che spesso dovevano lottare per obiettivi diversi da scudetto o Champions lo hanno forgiato.

Walter Mazzarri ha ripreso in mano una squadra persino più forte rispetto a quella che aveva lasciato 10 anni fa. Le prime difficoltà sono arrivate dal calendario. Dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta infatti il Napoli ha rimediato due ko contro Inter e Juventus.

In entrambi i casi è mancato il colpo vincente là davanti, con Kvaratskhelia e Osimhen che sembrano i lontani parenti dei due campioni ammirati un anno fa. La notizia arrivata proprio nelle ultime ore però dà coraggio all’ambiente.

Umori contrapposti

Anche la componente emotiva, a questi livelli, può fare la differenza. Lo sa bene un tecnico esperto che ha giocato molto sull’aspetto psicologico con i suoi. Allenare i campioni d’Italia in carica non può essere un caso uguale ad altri.

I giocatori, con un pizzico di fortuna in più, avrebbero raccolto qualche punto in grado di caricare spogliatoio e ambiente. Il presidente De Laurentiis intanto aspetta fiducioso la svolta.

Ci pensa Lukaku a far tornare il sorriso

La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League passa sicuramente dalle prossime gare. Il Napoli è veramente vicino al quarto posto in classifica che rappresenta l’obiettivo minimo di una stagione nata sotto una cattiva stella. Tra le outsider c’è sicuramente la Roma di Lukaku, al momento davanti ai partenopei assieme al Bologna.

Proprio l’ultimo match casalingo dei giallorossi, il pari contro la Fiorentina, ha mostrato ancora una volta le lacune degli uomini di Mourinho. Lukaku ha fatto la differenza ma anche in negativo. Croce e delizia del tecnico portoghese, l’ex Inter ha prima siglato il gol del vantaggio per poi farsi espellere a seguito di una entrataccia su Kouame. Il risultato? Rosso e probabile squalifica di due giornate. Se venisse confermata salterebbe proprio la gara contro il Napoli. In quel caso sì, Mazzarri potrebbe sorridere.