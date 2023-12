Il calcio perde una leggenda: un’incredibile carriera chiusa tra gli applausi | Prima di Natale l’ultima partita

Migliaia di tifosi allo stadio per salutare l’atleta. Ciò che ha fatto è già nei libri di storia: riviviamo questo percorso incredibile.

Incredibile ma vero. Si tratta davvero dell’ultima volta. Le ultime giocate, le uniche occasioni in cui vestirà quella maglia così amata e dal grande significato. Passione, impegno, coraggio ma anche determinazione. Un percorso incredibile.

Quasi 20 anni di carriera, precisamente dal 2005 al 2023, anno in cui si chiuderà questo meraviglioso ciclo. La squadra sa di aver avuto fortuna nel condividere certe emozioni fortissime. Il calcio, come la vita, vive di parentesi e non sarà facile pensare allo stesso modo a questo sport.

Due medaglie d’argento alle Olimpiadi e tre terzi posti ai Mondiali. Un palmarès che parla, anzi canta da solo. Arrivare a certi livelli e confermarsi è la missione più difficile. Soltanto i più grandi possono arrivare in cima alla vetta. Un percorso mai vissuto in solitudine ma alimentato da una grandissima volontà.

Ora che cosa resta? I ricordi di tante battaglie e serate speciali, le gioie e i dolori di un viaggio straordinario. Migliaia di tifosi saranno allo stadio per salutare l’ultima volta l’atleta. Ecco di chi si tratta.

Una leggenda dello sport

Oltre alle gesta e alle immagini dei migliori sportivi, tante volte si leggono i numeri. Indicazioni utili per comprendere la grandezza della sportiva in questione. Stiamo parlando di un momento storico e denso di emozioni per il calcio femminile.

Come riporta Tuttomercatoweb infatti Caroline Seger, leggenda del calcio svedese, ha detto basta. La sua bacheca non mente: due medaglie d’argento alle Olimpiadi e tre terzi posti mondiali rendono il percorso decisamente fuori dalla media, qualcosa da raccontare ai nipotini davanti all’albero di Natale.

I numeri da superstar

Con l’addio della centrocampista classe ’85 si chiude certamente un’era. Un po’ come accadde per Megan Rapinoe e Ali Krieger, il movimento ora è sicuramente più povero. Le 240 presenze tra 2005 e 2023 danno l’idea di una calciatrice che di umano sembra avere poco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Swedish Women’s National team (@swewnt)

Le sue compagne di squadra porteranno avanti gli insegnamenti e i consigli di una vera e propria superstar del pallone. A modo suo, grazie al lavoro e all’impegno, Caroline Seger ha dimostrato a un intero paese quanto sia importante a volte sacrificarsi per qualcosa di più grande. La nazionale svedese sui social celebra questa grande campionessa.