Formula 1, il futuro si tinge di azzurro | Una promessa nostrana fa sognare l’Italia

Il futuro si colora di azzurro: l’Italia sogna anche in Formula 1. La scoperta di una nuova promessa al volante

La Formula Uno è la massima categoria delle vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito, definita dalla Federazione Internazionale dell’automobile (FIA). La sua prima edizione ha luogo nel 1950 ed il suo nome nasce per indicare un insieme di regole alle quali tutti i partecipanti devono adeguarsi.

In particolar modo un numero di restrizioni e di specifiche per le auto per evitare disparità tecniche tra quest’ultime e soprattutto con il fine di evitare incidenti, che a velocità così elevate raggiunte sui tracciati, possono rivelarsi fatali per i piloti coinvolti.

Tra i piloti migliori di tutti i tempi, spiccano Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Il primo ha reso ancor più grande la società Ferrari in questo sport, vincendo 5 titoli consecutivi dal 2000 al 2004, un record che resiste tutt’oggi , sommati ai 2 vinti con la Benetton nel 1994 e 1995, conquistandone dunque 7 in totale.

Al suo pari, il pilota britannico, che insieme al tedesco è il pilota con più campionati conquistati di sempre. Per lui, un campionato vinto in Mclaren nel 2008 e nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 con la Mercedes.

Situazione odierna

Il dominio incontrastato e i record dei due piloti sopra citati, sembrano essere imbattibili. Ad oggi però, così non sembra, perchè c’è un nuovo pilota che sembra seguire le orme dei due extraterresti. Si tratta del 26enne olandese Max Verstappen, figlio di Jos Verstappen, ex Pilota di Formula Uno, che ha confermato di essere un predestinato.

Ha debuttato nel 2015 all’età di 18 anni nella Toro Rosso, per poi passare un anno dopo alla RedBull, scuderia nella quale milita ancora attualmente. Nella sua carriera nella massima categoria delle vetture monoposto ha disputato 185 GP, vincendone 54 e conquistato 98 podi, vincendo consecutivamente tre mondiali, dal 2021 ad oggi.

La nascita di una nuova stella

Potrebbe essere il momento anche dell’Italia nell’avere un pilota vincitore nella Formula Uno. Ad oggi, i piloti italiano hanno conquistato 13 vittorie e 17 podi in 32 Gp disputati, dati davvero poveri per una nazione gloriosa come la nostra, che ne è spesso uscita vincitrice in ogni discipilina.

Si tratta di Andrea Kimi Antonelli, classe 2006, che alla sola età di 17 anni ha già conquistato il suo quarto titolo in carriera. È diventato campione in Formula Regional Europea 2023 con due corse d’anticipo, chiudendo la pratica a Zandvoort, grazie ad un’incredibile rimonta sugli avversari, in soli tre giri. Secondo motorsport.com potrebbe correre già in Formula 2 nella stagione 2024 con il team Perma, senza passare per la Formula 3. Insomma, il suo futuro è ancora da scrivere, ma sembra che il percorso sià già tracciato.