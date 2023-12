Esonero inaspettato, in Italia un nuovo uragano | Non si capisce perché lo hanno fatto

Notizia totalmente inaspettata in Italia, non si capisce il perchè sia accaduto: È stato esonerato di punto in bianco

L’annata calcistica 2023-2024 è così ricca di sorprese e di eventi che i tifosi sicuramente non si stancheranno. Nonostante sia iniziata da pochi mesi, poichè siamo solo a dicembre, gli accaduti ci lasciano pensare che sia passata quantomeno un’intera stagione.

Era già iniziata con un calciomercato estivo incredibile che ha visto i migliori calciatori del panorama mondiale cambiare squadra, molti dei quali abbandonando l’Europa per firmare contratti faraonici da centinaia di milioni in Arabia Saudita, preferendo il guadagno alla carriera.

Va analizzata anche la schiera degli allenatori, molti esonerati e molti in bilico, che rischiano di non essere confermati per il nuovo anno che verrà. L’esempio più lampante è Ten Hag, allenatore del Manchester United, che nonostante un mercato faraonico occupa attualmente l’ottava posizione in classifica in Premier League ed è praticamente fuori dai gironi di Champions League, essendo ultima in classifica nel Gruppo A, nonostante fosse la favorita insieme al Bayern Monaco.

Guardando sempre in ottica Premier League, Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, che con un mercato di un valore quasi pari al miliardo di euro, è decimo in campionato. Un ritmo totalmente altalenante, come fosse un rollecoaster, poichè guadagna più punti con le big del campionato, che con le squadre minori.

Esoneri

Sono tantissimi gli allenatori esonerati. L’Empoli in Serie A ha esonerato Paulo Zanetti per sostituirlo con uno dei predecessori, Aurelio Andreazzoli; la Salernitana ha esonerato Paulo Sousa ed ha ingaggiato Filippo Inzaghi; Rudi Garcia esonerato da Aurelio De Laurentiis, al suo posto il ritorno di Walter Mazzarri; Andrea Sottil dell’Udinese, al quale è succeduto Gabriele Cioffi.

In Francia la situazione è similare. Il Marsiglia ha sostituito Marcelino con l’ex campione del mondo, Gennaro Gattuso; il Lione, è ultimo in classifica con un inizio disastroso e ha già esonerato Laurent Blanc e Fabio Grosso; per ultimo, il Nantes, con l’addio di Bruno Gènèsio e l’arrivo di Julien Stèphan.

Esonerato senza ragione

Si è conclusa l’avventura di Diego Armando Maradona Junior alla guida del Pompei. Il figlio d’arte, nonostante avesse guidato la squadra al secondo in classifica, è stato esonerato. Ai microfoni di seried24.com, l’allenatore ha rilasciato un’intervista, sottolineando il suo essere sorpreso della decisione, non meritando l’esito che ha comportata.

Ha sostenuto però di già avere contatti con altre società di Eccellenza e Serie D e di avere voglia e ambizione di abbracciare un nuovo progetto. La panchina dei rossoblù è stata affidata ad un ex giocatore del Napoli, Gennaro Scarlato, classe 1997, che ha già allenato le Primavera di Benevento e Salernitana.