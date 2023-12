Nadal ci ripensa, comunicato ufficiale | Dove lo vedremo nel prossimo futuro

Il fuoriclasse maiorchino non smette di stupire: dopo quasi un anno dal suo ultimo incontro arriva l’annuncio che sorprende i fans.

Incredibile, ma vero, anche per i protagonisti del mondo del tennis è arrivato il momento delle meritate vacanze. Gli ultimi titoli del 2023, quello delle ATP Finals e della Coppa Davis, oltre a regalare serate palpitanti e indimenticabili agli appassionati italiani hanno segnato a tutti gli effetti la fine della stagione.

Ormai i professionisti della racchetta sono come le stelle del motorsport, “rassegnate” da un calendario sempre più fitto di tornei o di GP a rifiatare solo per qualche settimana a cavallo delle feste natalizie e di fine anno, per poi riprendere ad allenarsi in vista della stagione successiva.

Del resto che il mese di dicembre sia da “chiuso per ferie” per il tennis se n’è accorto pure un tifoso illustre come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aspettava per il 21 dicembre proprio i trionfatori azzurri della Coppa Davis, incontro poi saltato su richiesta degli stessi “eroi”, che hanno comunicato la propria indisponibilità a recarsi al Quirinale appunto causa… vacanze.

Gli appassionati comunque non devono disperarsi, perché l’astinenza che sarà loro richiesta da palline e racchette sarà di durata davvero molto ridotta. Già il 29 dicembre, infatti, la stagione 2024 prenderà ufficialmente il via con la seconda edizione della United Cup, in programma ad Adelaide fino al 7 gennaio.

Il grande ritorno di Rafa Nadal: c’è l’annuncio

La “Coppa Davis mista” si terrà come nel 2023 in Australia per favorire la partecipazione di coloro che pochi giorni dopo saranno i protagonisti del primo Slam del 2024, gli Australian Open. E tra i protagonisti di Melbourne non mancheranno due stelle di prima grandezza del firmamento tennistico reduci da lunghissimi periodi di assenza, come Naomi Osaka e Rafa Nadal.

Il maiorchino fa infatti parte della entry dello Slam oceanico, già vinto due volte in carriera, nel 2009 e nel 2022. Alla scorsa edizione del torneo è invece legato il ricordo dell’infortunio subito nel match con Mackenzie McDonald, che sembrava aver posto fine alla carriera del fuoriclasse di Manacor. Niente di tutto questo, perché a 36 anni e mezzo Nadal è pronto a vivere almeno un’altra stagione da protagonista nel circuito.

Nadal rilancia la sfida: i suoi obiettivi per il 2024

Il 14 volte campione del Roland Garros ha annunciato il suo ritorno sui campi in occasione dell’ATP 250 di Brisbane, che inizierà proprio il 31 dicembre. L’obiettivo è rimettersi in moto in vista degli Open d’Australia, ma soprattutto del Roland Garros stesso e del sogno di partecipare ai Giochi di Parigi della prossima estate: “Penso di essere pronto e confido e spero che le cose vadano bene e di avere l’opportunità di divertirmi ancora una volta in campo” l’annuncio sui social.

“Devo accettare che le cose saranno molto difficili all’inizio. Devo darmi il tempo necessario e perdonarmi se le cose andranno male all’inizio” ha aggiunto lo spagnolo, senza accennare al possibile ritiro a fine 2024. Del resto 12 mesi sono lunghi e imprevedibili e, oltre al diretto interessato, nessun appassionato di tennis vuole davvero pensare che il giorno del ritiro arriverà anche per Rafa. E quel giorno dei Fab 3 ne rimarrà in campo solo e soltanto uno, di nome Novak…