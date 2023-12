Scandalo Toto Wolff, Mercedes prende una decisione | L’annuncio è sconvolgente

La stagione della F1 è finita, ma un nuovo scandalo crea lo scompiglio nel Circus: la protesta dei team, conseguenze inimmaginabili.

Lo scorso 26 novembre il GP di Abu Dhabi ha fatto calare il sipario sul Mondiale 2023 di Formula 1. La cornice di Yas Marina è ormai abituale per il commiato della stagione, se è vero che nel 2023 la corsa emiratina è stata collocata come ultima del calendario per il 10° anno di fila, 12a volta su 15 edizioni del GP.

Certo, non tutti gli epiloghi della stagione sono uguali, così nel 2022 e nel 2023 sull’isola di Yas Island si è respirata una tensione ben diversa rispetto a quella del 12 dicembre 2021, data destinata a passare alla storia della Formula 1 come quella che ha incoronato campione del mondo per la prima volta Max Verstappen, ma anche per le furiose polemiche che precedettero, accompagnarono e seguirono la corsa.

Come gli appassionati ricorderanno bene, infatti, il 2021 è stato uno degli anni più “cruenti” che si ricordi nella storia recente della classe regina del motorsport a quattro ruote. Un anno caratterizzato dal passaggio di consegne, oltre che generazionale, tutt’altro che indolore tra Lewis Hamilton e lo stesso Verstappen, la cui rimonta piuttosto rocambolesca sul fuoriclasse inglese non è stata mai digerita dalla Mercedes.

Del resto non è mai facile per nessuno scendere da un trono che si stava occupando in maniera quasi indisturbata da quasi due lustri, se è vero che oltre ai sette titoli mondiali tra Hamilton e Rosberg tra il 2014 e il 2020, la scuderia tedesca ne aveva conquistati anche otto tra i costruttori, l’ultimo dei quali proprio nel 2021.

Mercedes, guai senza fine: spunta il conflitto d’interesse

Mai come in quella occasione, tuttavia, il titolo riservato alle scuderie era parso come una beffarda consolazione per il team di Brackley e soprattutto per il suo grande capo, Toto Wolff. Il team principal austriaco è ormai un’istituzione per la Mercedes, avendo legato il proprio nome e il proprio volto ai grandi trionfi della scuderia, ma anche ai momenti difficili.

E di momenti difficili Wolff ne ha dovuti superare tanti nelle ultime due stagioni, sebbene proprio il GP di Abu Dhabi 2023 abbia regalato la soddisfazione del secondo posto nel mondiale costruttori alle spalle dell’imprendibile Red Bull e davanti per una manciata di punti alla Ferrari. Eppure il nuovo anno non sembra nascere sotto i migliori auspici per la Mercedes, finita al centro di un vero e proprio caso mediatico.

F1, bufera su Toto Wolff e la moglie Susie Stoddart: ecco perché

Nella giornata del 5 dicembre la FIA ha ufficialmente comunicato l’avvio di un’indagine relativa ad un potenziale conflitto d’interessi che coinvolgerebbe un team principal di un team di F1 e un membro della FOM, la Formula One Management, l’entità responsabile per la gestione degli aspetti commerciali e organizzativi del Mondiale di Formula 1. Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma i soggetti coinvolti sarebbero proprio Wolff e la moglie Susie Stoddart, dallo scorso 1° marzo CEO di F1 Academy, il campionato del mondo femminile gestito proprio da Fom.

Difficile al momento ipotizzare le possibili conseguenze di questa bufera mediatica sulla coppia. Sarebbero stati alcuni team principal a sollecitare un intervento della Federazione dopo la gaffe commessa dallo stesso Wolff, che nel corso di una riunione tra i rappresentanti delle squadre avrebbe rivelato un’informazione sconosciuta al resto dei colleghi. Questi ultimi sospettano che a fornire l’esclusiva a Toto sia stata una persona molto vicina…