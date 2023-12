‘Né l’una né l’altra’: beffate le milanesi | Entrambe le offerte rispedite al mittente

Il calciatore ha detto no alle due squadre di Milano. Ecco quale sarà la sua prossima destinazione, mercato permettendo.

A volte un salto da una parte all’altra del Naviglio può provocare una rivolta. Stiamo parlando pur sempre di sport e ogni avvenimento deve essere ridimensionato e contestualizzato. Abbiamo visto, nel corso degli ultimi anni, tanti calciatori cambiare maglia senza colpo ferire.

All’inizio il tifoso medio non riesce proprio ad accettare quello sgarbo. Pensate al trasferimento di Calhanoglu dal Milan all’Inter, con un upgrade rilevante in bacheca o alle recenti dichiarazioni di Bennacer. “Non andrò mai lì” può rivelarsi una dichiarazione pericolosa.

Le necessità del club e le legittime ambizioni di un calciatore, a volte arrivato a fine carriera, possono fare la differenza. Juan Cuadrado è stato qualcosa di simile a un punto di riferimento per la Juventus e alla fine ha comunque accettato la corte di Beppe Marotta, ad dell’Inter.

In conclusione, è difficile prevedere quale strada può prendere un calciatore. Si possono però escludere alcune piste a priori, come ha fatto il calciatore in questione. Con la riapertura del mercato vedremo se quelle sono state semplicemente parole di facciata.

Semplice strategia?

La pretattica, a questi livelli, è molto importante. Parlare adesso di un possibile trasferimento in una big, con la sua squadra ancora impegnata nel raggiungere il proprio obiettivo, può essere una mossa in grado di destabilizzare l’intero ambiente.

Meglio concentrarsi sul campo e rimandare ogni discorso ai prossimi mesi, quando i dirigenti e l’agente del calciatore potranno sedersi a un tavolo e valutare le offerte arrivate. Le risposte dal campo potrebbero ad esempio far lievitare il valore del cartellino.

Inter e Milan? No grazie

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del futuro del suo assistito. Sarebbero tante le big alla finestra in vista del prossimo mercato. “Molti club mi hanno chiamato per chiedere informazioni” ammette l’agente, poi un’indicazione sul futuro.

Il calciatore è stato accostato ultimamente a Inter e Milan ma qual è la verità? “Voglio mettere un freno a tutti questi rumors, non c’è nulla di concreto e ufficiale. Radu è felice di essere qui, si trova bene e non vuole andar via. È concentrato al 100% solo sul Genoa“. Una mezza smentita. Tra qualche settimana il suo nome potrebbe tornare in voga. Il Milan cerca un difensore dopo l’infortunio di Malick Thiaw.