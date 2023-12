Il Milan insiste, il post Giroud affidato a lui: acquisto sontuoso | La società è pronta allo sforzo

La società rossonera è sicura: pronto l’assalto per acquistare in attacco la nuova stella come post Giroud

Due anni fa Oliver Giroud fu vicinissimo all’Inter, pronto a divenire il sostituto di Romelu Lukaku, che fu venduto al Chelsea per una cifra record di 115 milioni di euro. Una trattativa improvisa, che sconvolse i tifosi nerazzurri, oramai affezionati alla LULA, la coppia formata dal belga ed il compagno di reparto argentino, Lautaro Martinez.

Un addio dopo una straripante stagione alla guida di Antonio Conte, che vinse uno Scudetto che mancava da esattamente 11 anni, dall’incredibile e unico storico Triplete italiano, guidato da Josè Mourinho, che terminò l’egemonia Juventus e i suoi nove scudetti consecutivi.

Nonostante il fallimento della trattativa, l’ex campione del mondo con la Francia nel 2018, è comunque venuto in Italia, una terra che a suo modo fa parte delle sue origini avendo nonni italiani, ma clamorosamente nella sponda rivale dei nerazzurri, firmando per il Milan di Stefano Pioli.

Il suo primo anno in rossonero è stato una vera e propria favola. Un’intera stagione in continua lotta proprio contro l’Inter, la squadra che in estate lo aveva mollato e acerrima rivale della sua attuale, che ha avuto la svolta decisiva proprio nello scontro tra le due parti, nel Derby della Madonnina.

La svolta

Era il 5 febbraio 2022, data in cui in uno degli stadi più belli del mondo, il San Siro, si scontrano Milan e Inter. Una città divisa da un tifo, la cui prima stracittadina ebbe luogo nel lontano 1909, a cavallo con la nascita del calcio italiano. Non è solo il derby, che già di per sè ha un valore inestimabile, ma è anche lo scontro per il vertice, che potrebbe garantire un vantaggio enorme per la conquista del campionato.

Una partita tesissima, che si sblocca a favore dei nerazzurri con la rete di Ivan Perisic. In due minuti accade l’impensabile, doppietta di Olivier Giroud, al 75′ e 78′ di gioco, partita terminata per 2-1 e sorpasso in classifica dei rossoneri, che termineranno la stagione con la vittoria dello Scudetto, 11 anni dopo l’ultima volta.

Sguardo al futuro

L’anno successivo non sarà dei migliori per il Milan. Nonostante un’incredibile finale di Champions League raggiunta, 17 anni dopo l’ultima volta, la stagione si chiude con zero trofei ed un quarto posto in campionato, ottenuto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus.

Ad oggi, all’età di 37 anni, nonostante Giroud sia un campione e rappresenti una garanzia, l’età rappresenta un limite ed è per tal motivo che il Milan si sta guardando intorno, alla ricerca di una nuova punta per rinforzare la rosa e sostituire l’attaccante francese in futuro. Ai vari nomi presenti sul taccuino potrebbe aggiungersi Joshua Zirkzee, punta olandese del Bologna, che sta stregando i telespettatori con la sua incredibile tecnica, ma che sarà sicuramente una pista complicata poichè è già osservato da mezza Europa.