Treno di ritorno per Onana: pronta l’offerta dall’Italia | Lo vogliono prendere sul serio

L’esperienza al Manchester United dell’ex Inter si sta rivelando fallimentare: il ritorno in Serie A è a un passo.

Battere il Bayern Monaco e sperare che Copenaghen e Galatasaray si facciano male, ovviamente in modo involontario, pareggiando lo scontro diretto e quindi eliminandosi a vicenda. Le speranze del Manchester United di evitare una clamorosa eliminazione alla fase a gironi di Champions League sono legate solo a questa ipotetica catena di risultati nell’ultima giornata.

Il prossimo 12 dicembre i Red Devils conosceranno il proprio destino in Europa: ottavi di finale di Champions, retrocessione in Europa League in caso di terzo posto nel girone, o fine dell’avventura europea per questa stagione in caso di sconfitta a Monaco e quindi di quarto posto?

A fine agosto al momento del sorteggio nessun addetto ai lavori aveva osato pronosticare un cammino tanto tribolato per la squadra di Ten Hag, al netto della rosa competitiva allestita dal Galatasaray. Alla seconda stagione sulla panchina di Old Trafford il tecnico olandese non è ancora riuscito a cambiare la mentalità della squadra e neppure a trasmettere le proprie idee di gioco.

L’imminente ingresso in società di Jim Ratcliffe, pronto a rilevare il 25% delle quote del club, potrebbe favorire innesti importanti sul mercato a gennaio, ma in base a quanto trapela dall’Inghilterra prima di investire il patron di Ineos intende vederci chiaro su alcuni investimenti effettuati dal club nelle ultime sessioni.

Manchester United, Onana nella bufera: destino segnato

Da Jadon Sancho, ai margini da settembre, ad Antony, passando ovviamente per André Onana, che sta vivendo il momento più difficile della carriera proprio pochi mesi dopo aver concluso con la finale di Champions League persa con l’Inter contro il Manchester City la propria miglior annata da calciatore.

Beffe del calcio, fatto sta che nessuno, Ten Hag in testa, primo sponsor di Onana per averlo allenato all’Ajax, poteva immaginare che il portiere camerunese, pagato 55 milioni in estate, potesse inanellare tante brutte prestazioni fino a pregiudicare il cammino della squadra in Premier come in Champions League. Il destino di Onana a Manchester sembra quindi segnato e la cessione potrebbe essere imminente.

Onana-Manchester United, sarà addio: il portiere verso il ritorno in Serie A

Le ultime due papere commesse contro il Galatasaray sui due gol di Ziyech ricordano da vicini altri interventi goffi e in ritardo visti durante la stagione. Onana si è smarrito, non trasmette (ricambiato) fiducia alla squadra ed è vittima di critiche feroci da parte della stampa, per questo il suo futuro potrebbe essere in quel campionato dove è stato protagonista fino a pochi mesi fa.

Se infatti l’Inter ha trovato in Yann Sommer un buon interprete del ruolo, Roma e Napoli sono due dei top club della Serie A che in estate dovranno andare a caccia di un portiere per aprire un nuovo ciclo tra i pali. La candidatura di Onana potrebbe quindi essere tra le più forti, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto, gradita anche dallo United per cercare di non disperdere l’investimento effettuato lo scorso agosto.