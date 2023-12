Frenata Lazio, smentita ogni trattativa: ‘Non mi muovo da qui’ | Lotito chiamato ad agire

In crisi di risultati in campionato, per i biancocelesti arriva una novità inattesa dal mercato: società pronta a muoversi.

Sei sconfitte in 13 partite di campionato, differenza reti negativa e un distacco di sette punti dal quarto posto. L’aggettivo deludente non spiega al meglio l’inizio di stagione della Lazio in Serie A e non solo per l’impietoso confronto (10 punti in meno) con la marcia tenuta dai biancocelesti un anno fa di questi tempi.

Alla pausa del campionato per il Mondiale in Qatar, dopo 15 giornate, la Lazio arrivò infatti con 30 punti, distante sì 11 lunghezze dal Napoli capolista già avviato verso lo scudetto, ma appena tre punti dal secondo posto, che a fine stagione sarebbe stato occupato proprio dalla squadra di Maurizio Sarri.

La gioia per il miglior piazzamento in campionato dell’era Lotito sarebbe però stata di breve durata, perché fin dall’inizio dell’estate tanto i tifosi biancocelesti quanto lo stesso Sarri hanno potuto intuire quanto sarebbe stata difficile la stagione dell’auspicata riconferma, non solo per motivi legati al mercato.

La pesante partenza di Sergej Milinkovic-Savic è stata compensata solo in parte da una campagna acquisti in entrata molto numerosa, che ha sì colmato le lacune in termini di profondità dell’organico più volte denunciate dall’allenatore nella scorsa stagione, ma che non si sta rivelando sufficiente per gestire il doppio impegno Serie A-Champions League.

Crisi Lazio, in campionato il peggior avvio dal 2013

Tuttavia, come osservato da Sarri, fare bene in Europa non garantisce la possibilità di tornare a calcare quel palcoscenico tra un anno, scenario legato solo ad un altro campionato da protagonisti. I numeri al momento condannano la Lazio, che non aveva così pochi punti in Serie A dopo 13 giornate dal 2013-’14.

Nulla è ancora compromesso, ma per uscire dalla crisi in Serie A alla Lazio serve una serie di vittorie, meglio se accompagnate da prestazioni convincenti, prima dei correttivi sul mercato che la società sembra decisa ad effettuare per cercare di risalire la corrente. Intanto una buona notizia arriva da chi in rosa c’è già e non ha alcuna intenzione di andarsene.

Pedro, messaggio alla Lazio: “Barcellona? Qui sto bene”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Champions contro il Celtic all’Olimpico Pedro, match winner all’andata in Scozia, ha infatti smentito parzialmente le parole attribuitegli in una recente intervista in Spagna circa la sua volontà di tornare al Barcellona: “Io sto molto bene qui. Ho ancora un anno di contratto e penso solo a finire la stagione, poi dovremo parlare”.

Una bella apertura di credito alla Lazio, ma anche un messaggio a Lotito, quella dell’attaccante spagnolo, che non ha negato di avere il cuore in Catalogna (“La mia famiglia e i miei bambini sono qui”), senza però escludere di essere pronto a discutere un eventuale rinnovo. Trentasei anni a luglio Pedro è un fedelissimo di Sarri che lo aveva già allenato al Chelsea e sta fornendo quest’anno un buon contributo anche come subentrante, in particolare nelle notti di Champions.