Colpo superlativo a costo zero: Inter, occasione imperdibile | Inzaghi salta di gioia

Il nuovo colpo di mercato dei nerazzurri mette d’accordo proprio tutti. Ecco di chi si tratta e quando arriva.

L’Inter deve rispondere sul campo alla vittoria esterna della Juventus contro il Monza ma intanto parte della dirigenza inizia a programmare il futuro. Ci sono occasioni di mercato che non si possono perdere e il primo passo da compiere è quello di bruciare la concorrenza.

L’ad sport dell’Inter Beppe Marotta lo sa molto bene: i tempi e le strategie di un grande colpo di mercato devono essere chiari sin da subito. Ecco perché il club di Viale della Liberazione si sta muovendo con grande anticipo. Il giocatore è davvero tentato da questa nuova avventura.

Non sarà facile rinforzare un gruppo che ha dimostrato negli ultimi due anni abbondanti di essere affidabile nelle due competizioni principali ma gli uomini mercato interisti faranno di tutto per alzare l’asticella con un occhio ai costi. La situazione economica del club impone investimenti prudenti.

Il presidente Steven Zhang sogna una squadra ancora più giovane, italiana e determinata. Simone Inzaghi non vede l’ora di accogliere il nuovo acquisto per proseguire un percorso che si sta già rivelando soddisfacente e soprattutto vincente.

La strategia dei nerazzurri

L’ad sport Beppe Marotta ci ha abituato a colpi importanti e vantaggiosi dal punto di vista economico. Stiamo parlando naturalmente del filone dei “parametri zero” che l’ex dirigente della Juventus conosce ormai come le sue tasche.

È anche grazie a colpi come Mkhitaryan o Calhanoglu, per citare due titolari della rosa, che l’Inter è andata molto vicina alla realizzazione di un sogno chiamato Champions League. Ecco perché possiamo dire che la campagna acquisti nerazzurra è già ufficialmente partita.

L’occasione si chiama Alex Meret

Alex Meret ha un contratto in scadenza con il Napoli ed è lecito pensare a un desiderio di approfondimento della sua volontà da parte di club italiani ed esteri. Il portiere sarebbe stato offerto all’Inter, che in realtà non avrebbe necessità nel ruolo ma valuta questa opzione.

L’agente del giocatore è Federico Pastorello, una figura che ha già chiuso affari importanti con l’Inter in passato. Ora serve capire quale sia la volontà di Meret, criticato dai tifosi del Napoli dopo la sconfitta nell’ultima sfida di Champions League contro il Real Madrid. Nell’ottica di un ringiovanimento della rosa (e considerando il passaporto italiano, elemento da sempre importante per Beppe Marotta, ndr), il profilo dell’ex Udinese potrebbe tornare presto d’attualità per i nerazzurri.