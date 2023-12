Anthony Martial, ten Hag scarta anche lui: acquisto roboante in Serie A | Tricolore più vicino

Il calciatore pronto a fare le valigie e salutare i Red Devils. Ecco chi lo prende per puntare con decisione all’obiettivo scudetto.

A volte ritornano. Sono i nomi di quei giocatori che periodicamente vengono accostati ai grandi club internazionali in cerca di rinforzi. Deve esserci quasi sempre una insoddisfazione di base, un motivo per lasciare la società di appartenenza e cercare fortuna altrove.

Anthony Martial ha girato per l’Europa, in particolare tra Francia e Inghilterra, lasciando il segno proprio a Manchester. In questa sua seconda vita però le cose non sembrano andare per il verso giusto, con il tecnico ten Hag che lo sta usando con il contagocce in campionato.

Proprio il rapporto con il tecnico olandese potrebbe alla fine fare la differenza e accelerare le pratiche per il divorzio. Dopo 309 presenze e 90 gol con la maglia dei Red Devils, le porte del mercato potrebbero riaprirsi questa volta per dare un taglio netto alle scelte del recente passato.

L’attaccante francese si è spesso dimostrato entusiasta nel rimettersi in gioco. Questa volta potrebbe ripartire da un campionato che non conosce, testando quelle qualità che avevano colpito gli osservatori soltanto qualche anno fa.

Porte chiuse allo United

Anthony Martial sta vivendo male l’ultimo periodo in Inghilterra. Il calciatore francese vorrebbe giocare di più per dimostrare di aver imparato la lezione e meritarsi la riconferma. Bruno Fernandes, Rashford e Mount partono quasi sempre davanti al francese nelle gerarchie.

Così diventa difficile lasciare il segno e mettere in difficoltà l’allenatore in vista dei prossimi impegni. Ora sembra davvero arrivato il momento di lasciare il club inglese per ritrovare il sorriso e la continuità. A soli 27 anni Martial ha davanti a sé un tratto di carriera tutto da scoprire.

Occasione dalla Serie A

L’opzione legata a un possibile approdo in Serie A non dispiacerebbe affatto al diretto interessato. Martial potrebbe dare vivacità al reparto offensivo dei grandi club italiani. Tra questi, secondo alcuni rumors, potrebbe esserci il Milan di Stefano Pioli, ultimamente in difficoltà dopo gli ultimi risultati.

Olivier Giroud non è eterno e il recente arrivo di Jovic dalla Fiorentina sta dimostrando i limiti di una strategia un po’ frettolosa. Ecco perché l’attaccante del Manchester United sarebbe il colpo perfetto. L’unico ostacolo da aggirare sarebbero quei 10 milioni di euro abbondanti che Martial attualmente percepisce in Premier. La dirigenza rossonera proverà a risolvere questo problema per regalarsi un colpo da Champions.