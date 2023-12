Inter, ‘bruciata’ concorrenza rossonera | Marotta si aggiudica il colpaccio

Sorpasso Inter, bruciata definitivamente la concorrezza dei rivali rossoneri: Marotta è vicinissimo alla chiusura del nuovo colpo

Medhi Taremi, attaccante iraniano classe 1992, attualmente in forza al Porto, è al centro di tantissime voci di mercato, già a partire da quest’estate. Una cosa è certa, che sia nella sessione invernale o estiva, l’atleta non giocherà più in Portogallo.

A chiarire la situazione è stato il presidente stesso, Pinto da Costa, ai media locali, spiegando le difficoltà presenti per un nuovo rinnovo contrattuale e le squadre coinvolte per il suo probabile addio. Tra le più vicine ad acquistare il 31 enne, ci sono due big italiane, l’Inter ed il Milan.

Ciò che è certo, è che fu un vero e proprio affare per il Porto. Acquistato per 5 milioni di euro circa dal Rio Ave nel calciomercato estivo che ha aperto le porte alla stagione 2020-2021, Taremi ha alzato nei suoi tre anni in Liga Portugal, quattro trofei, vincendo tutto in ambito nazionale: un campionato portoghese , una Supertaça (Supercoppa Nazionale) e due Taça de Portugal (Coppa nazionale).

Un attaccante decisamente duttile e prolifico. Nella sua intera carriera ha giocato come ala, seconda punta e punta centrale, dimostrando in qualunque ruolo di essere nato per segnare ed aiutare la squadra. In 405 partite tra club e nazionale, 213 gol e 51 assist, numeri davvero sorprendenti, motivo per il quale è sul taccuino di squadre europee così importanti.

Derby di mercato

La prima squadra interessata all’iraniano fu il Milan nella scorsa estate. Nonostante in quel ruolo ci fosse Olivier Giroud, ex campione del mondo nel 2018 e miglior marcatore di sempre della Francia, con un palmarès invidiabile, i rossoneri hanno sempre espresso la necessità di un solido back-up, dato che il francese non è eterno e ha spento pochi giorni fa 37 candeline.

La trattativa era oramai alle battute finali. Il Porto aveva accettato l’offerta da 18 milioni di euro + 2 di bonus, ma è improvvisamente saltata a causa di mancati accordi tra il calciatore ed i suoi agenti con la società di Gerry Cardinale, costringendoli a virare su Luka Jovic in extremis, acquistato a parametro zero, in seguito al mancato rinnovo con la Fiorentina.

Sgambetto ai rivali

In estate c’era stato un sondaggio anche da parte dei rivali del Milan, ossia da Giuseppe Marotta e la sua Inter. Un nome però subito accantonato per la richiesta economica troppo alta da parte dei portoghesi e l’assenza prevista del calciatore in vista della Coppa d’Asia, da metà gennaio agli inizi di febbraio.

Adesso la situazione è cambiata. Il contratto di Taremi si avvicina alla scadenza contrattuale, il che rende più semplice lo sblocco della trattativa. L’unico nodo potrebbe essere l’ingaggio, ma la volontà del calciatore di lasciare il Porto, potrebbe far la differenza.