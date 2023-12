“Meret fuori”: Napoli, alla fine hanno deciso | Cambia il titolare

La società partenopea ha deciso per un cambio nel ruolo più delicato. Ecco come l’hanno presa i giocatori e i tifosi.

Il ruolo del portiere è, per definizione, il più delicato oltre che il più discusso. Alla prima sbavatura tutti sono pronti a puntare il dito contro l’estremo difensore della squadra. Per recuperare psicologicamente da quell’errore possono servire addirittura partite intere.

Nel caso del Napoli le gerarchie a inizio stagione sembravano essere chiare. Nonostante la presenza di un portiere esperto come Pierluigi Gollini, la società aveva dato fiducia al suo titolare, Alex Meret. Le ultime prestazioni e i mugugni dei tifosi però non possono passare inosservati.

Il calciatore sta lottando per convincere anche gli scettici delle sue qualità e farà di tutto per restare tra i pali della squadra che ama. Non basterà certo una serata storta a cambiare il destino di un giocatore nell’orbita della Nazionale italiana, sicuramente tra i portieri più interessanti del panorama calcistico nostrano.

Nelle ultime ore sta circolando una voce sempre più insistente che metterebbe a serio rischio la serenità del portiere e di un reparto, la difesa, che ha bisogno di ritrovare il prima possibile le solite certezze. Domenica al Maradona arriverà l’Inter e il tempo per gli esperimenti è terminato.

Cercasi colpevole

Dopo una sconfitta, come spesso accade, si vanno a cercare i colpevoli. Giocare contro i campioni del Real Madrid non è mai facile. La serata non è andata per il verso giusto e i tifosi napoletani hanno espresso la propria opinione.

Alex Meret non ha potuto fare molto di fronte alle prodezze di Rodrygo, Bellingham e Joselu. Semmai si può discutere il mancato intervento in opposizione al tiro dalla distanza di Nicolas Paz. A questo punto la domanda è d’obbligo: serve un cambio in porta?

I tifosi hanno scelto

La serata del Bernabeu ha segnato il più classico dei punti di non ritorno. I tifosi del Napoli votano per un cambio tra i pali, come suggerisce in particolare un utente su X.

@sscnapoli gollini titolare, meret fuori da napoli VELOCI — ;b (@formu1a6ea) November 29, 2023

Pierluigi Gollini merita più spazio. È chiaro che una scelta del genere avrebbe il sapore della bocciatura per Meret, che potrebbe addirittura valutare un futuro lontano da Napoli. La società farà le sue valutazioni ma intanto le prove sono finite: servono prestazioni convincenti per restare tra i pali.