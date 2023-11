Terremoto PSG, Donnarumma perde il posto | Torna in Italia ma con altri colori

I due errori commessi in pochi giorni hanno riportato il portiere nel mirino delle critiche: il ritorno in Serie A si avvicina

Che un calcio di rigore possa, se non salvare, fare molto bene alla vita sportiva di un club o di una nazionale non lo si scopre certo oggi. La storia è piena di episodi da sliding doors, di finali di Mondiali o coppe europee decise proprio all’ultimo tiro dal dischetto.

Una liberazione per allenatore, dirigenti, tifosi e per i compagni di squadra assiepati abbracciati a centrocampo, qualcosa di più per chi di presentarsi sul dischetto al momento decisivo ha l’onere, che può diventare onore se la palla entra in rete, o incubo per il resto della carriera se il tentativo di trasformazione non va a buon fine.

Meno immediato è pensare che una stagione possa cambiare anche per un calcio di rigore realizzato nella penultima partita della fase a gironi di Champions League e che la squadra in questione sia il Paris Saint-Germain. Il pallone spedito da Kylian Mbappé alle spalle del portiere del Newcastle al 98’ della sfida del Parco dei Principi ha infatti il sapore dello scampato pericolo per i francesi.

Mai, nell’era qatariota, il Paris era stato così vicino all’eliminazione dalla Champions già al termine della prima fase, rischio comunque ancora esistente, mentre in casa Newcastle quella dubbia decisione dell’arbitro Marciniak ha fatto sì che i giocatori di Howe non siano più padroni del proprio destino nell’ultima giornata.

PSG, bufera mediatica su Donnarumma: il futuro torna in bilico

L’esultanza di Luis Enrique e di tutto l’ambiente del PSG è stata anche quella di Gianluigi Donnarumma, salvato, almeno parzialmente, da un mercoledì infernale. Perché in caso di sconfitta il mare di critiche di addetti ai lavori e tifosi nei confronti dell’ex portiere del Milan sarebbe stato ancora più difficile da arginare dopo il brutto errore che aveva originato il vantaggio del Newcastle.

Il capitano della nazionale italiana ha respinto male e corto il tiro a giro di Almiron favorendo il tap in di Isak, per quella che è stata la seconda papera in tre giorni di Super Gigio dopo quella, ininfluente per il risultato, nella giocata di piede che ha favorito il gol di Minamino nel 5-2 del PSG contro il Monaco.

Il PSG punta Maignan, Gigio Donnarumma pronto al ritorno in Serie A?

Sbavature da evitare per un portiere e destinate a risaltare ancora di più se già critica e tifoseria non sono troppo ben disposti, come Donnarumma sa bene. Così dopo la nottataccia in Champions i giudizi taglienti sono piovuti impietosi, al pari del consiglio a Luis Enrique di procedere con il cambio della guardia in porta dando fiducia al giovane Arnau Tenas, arrivato in prestito dal Barcellona. Difficilmente ciò accadrà, ma il futuro dell’ex rossonero in Francia è sempre più in bilico.

Sotto contratto fino al 2026, Donnarumma potrebbe veder concludersi la propria esperienza al Paris al termine della stagione. Non è un mistero che ai francesi piacerebbe riportare in patria Mike Maignan, neo titolare della nazionale, scenario che scoprirebbe la porta del Milan. Il ritorno in rossonero di Gigio è però improbabile, non quello in Serie A. L’Inter, ma soprattutto la Juventus, sono attente alle evoluzioni della situazione, convinte che il ritorno in Serie A in un ambiente più “protetto” possa fare bene a Donnarumma sotto il piano tecnico e psicologico.