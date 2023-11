Bomba Tonali, può tornare in Serie A | Lo accolgono a braccia aperte

Il calciatore sembrerebbe sereno al Newcastle ma il mercato è sempre dietro l’angolo. Ecco cosa ha deciso per la prossima stagione.

Sarebbe servito eccome Sandro Tonali al Milan ieri sera. La batosta rimediata contro il Borussia Dortmund non fa che alimentare i rimpianti e rimette in discussione il mercato della società rossonera. Tanti acquisti ma anche altrettante difficoltà nell’inserimento dei nuovi.

E se Chukwueze è finalmente riuscito a lasciare il segno con una giocata delle sue, gli altri devono rincorrere. Al netto di tante assenze a causa degli infortuni, in attacco manca un vice Giroud all’altezza (il francese ieri ha sbagliato il rigore del possibile 1-0, ndr) e in mezzo al campo le riflessioni non sono finite.

Stanno crescendo le quotazioni di Addli, che a soli 23 anni può ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Stefano Pioli. Resta incerto invece il futuro di Rade Krunic, con il bosniaco che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri.

Il Fenerbahce resta vigile e per una mera questione economica, alla fine potrebbe anche spuntarla. Riflessioni che prenderanno una direzione data dal campo. Il futuro in Europa dei rossoneri ora dipenderà anche dal risultato di Borussia Dortmund-PSG, ultima gara del girone.

“Non l’ho mai visto così”

Chissà quale gara avrà visto ieri sera Sandro Tonali, fermo per squalifica dopo lo scandalo del calcio scommesse. Il centrocampista si è ritrovato in pochi mesi solo ma può allenarsi e sperare in un futuro migliore. Ancora in Premier League?

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il futuro di Tonali potrebbe essere in un altro campionato. Nel frattempo l’allenatore dei Magpies Howe tesse le sue lodi: “Sandro sta affrontando molto bene la situazione. Probabilmente quello di ieri è stato il miglior allenamento che abbia mai visto”.

Il centrocampista sceglie il suo futuro

La squalifica per lo scandalo calcio scommesse è stato un danno enorme per il giocatore ma anche per il Newcastle, che aveva investito fior di quattrini per portarlo via da Milanello. Tra qualche mese la situazione potrebbe cambiare. In Inghilterra il giocatore sta lavorando sodo per farsi trovare pronto quando scatterà la sua nuova occasione.

Scontata la squalifica, il calciatore dovrà pensare al suo futuro. Secondo alcune indiscrezioni, in Italia Juventus ed Inter potrebbero farci un pensierino. Bisognerà capire quale sarà il valore del cartellino del giocatore e se il diretto interessato se la sentirà di tradire sportivamente il suo ex club, il Milan.