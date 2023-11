Incredibile Nkunku: lascia il Chelsea e approda in Serie A | Scenario inimmaginabile

Nkunku in Italia dopo il trasferimento monstre dell’estate? Un grande sì, a condizione che venga scambiato con un prestigioso cartellino.

Christopher Alan Nkunku ha il futuro dalla sua parte. Il francese del Chelsea si è reso protagonista di un’operazione di mercato incredibile nella scorsa sessione, pagato 65 milioni di euro che diventeranno automaticamente 100 in caso di conquista della Champions nei prossimi 3 anni.

La grande svolta della sua carriera è stata però il Lipsia: con la squadra di proprietà Red Bull, l’attaccante è riuscito a farsi conoscere al grande palcoscenico nazionale ed internazionale conquistando perfino la possibilità di difendere la maglia dei Blues ai Mondiali del 2022 (convocazione vanificata poi a causa di un’infortunio).

Con la maglia dei tedeschi, Nkunku ha realizzato 70 gol in 172 presenze in tutte le competizione, con l’incredibile exploit del biennio 2021-2023 in cui ha toccato vette francamente inimmaginabili (35 e 23 gol stagionali).

Non male per uno che di mestiere non fa la prima punta: l’attuale numero 45 dei Blues riesce infatti a dare il meglio di sè sull’esterno sinistro/destro, ma è anche molto efficace se piazzato sotto la punta.

Il Chelsea: serbatoio di talenti inespressi

Negli ultimi anni il club inglese si è distinto per una serie di scelte che hanno minato quanto di buono avevano ottenuto nella stagione 2021. Dalla Champions League conquistata da Tuchel in poi, i londinesi hanno dato continuità solo a spese folli nel tentativo di acquistare i calciatori più giovani e più costosi in circolazione, nella goffa illusione di aumentare il valore potenziale della rosa.

La scorsa stagione è stata indicativa di questo discorso, con il saldo negativo di -1 miliardo di euro registrato per ottenere un misero 12esimo posto in classifica. E non solo: il calo non è avvenuto solo nelle prestazioni ma anche nelle valutazioni dei cartellini presenti in rosa.

Osimhen è il prossimo?

Secondo quanto riportato dai media inglesi, Victor Osimhen potrebbe essere il nuovo attaccante del Chelsea. Il nigeriano è da sempre il desiderio nascosto della proprietà Blues, e le ultime vicende spinose tra Victor e AdL potrebbero aver messo la pietra tombale sull’avventura del #9 in azzurro.

Ecco quindi che spunta una clamorosa ipotesi di mercato: scambiare il cartellino di Nkunku (già irrimediabilmente deprezzato) per ottenere uno sconto su quello di Osimhen (per cui De Laurentiis chiederà di base una cifra fuori mercato). Chissà dunque che Napoli non possa essere la prossima destinazione dell’ex funambolo del Lipsia.