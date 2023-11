La Juve l’ha trovato: ecco il sostituto di Alex Sandro | Dall’Olanda un treno mancino

Superato il “crash test” contro l’Inter in casa bianconera si pensa già al mercato: nuovo difensore in arrivo.

Un gol, di pregevole fattura, a testa. E tutti scontenti. L’attesissimo derby d’Italia numero 250 della storia tra Juventus e Inter non verrà certo ricordato tra i confronti più spettacolari cui hanno dato vita bianconeri e nerazzurri.

Nella notte dell’Allianz Stadium si è pensato soprattutto a non perdere dopo il botta e risposta a distanza di pochi minuti nel corso del primo tempo, così immediatamente dopo il fischio finale la critica si è divisa nel discutere quale delle due squadre poteva nutrire più rimpianti per i due punti lasciati sul campo.

La Juventus, che giocava in casa e che aveva la possibilità di tornare da sola in vetta alla classifica per la prima volta dopo tre anni, o la capolista Inter, che avrebbe potuto dare una spallata, se non decisiva, particolarmente indicativa alla corsa scudetto e alle speranze delle inseguitrici?

Così, detto che a sorridere sono state Milan e Napoli, che hanno leggermente ridotto il gap da primo e secondo posto, i tifosi della Juventus hanno applaudito convinti i propri giocatori al termine della partita, nonostante la squadra di Allegri non abbia di fatto più creato pericoli dalle parti di Sommer dopo il gol di Vlahovic.

Mercato Juventus, Alex Sandro verso l’addio: scelto il sostituto

Del resto l’Inter aveva finora sempre vinto in trasferta in campionato, pertanto non avere concesso nulla a parte la distrazione fatale sulla rete di Lautaro può bastare per rendere appagati i sostenitori della Vecchia Signora e lo stesso Allegri, che era alle prese con una formazione rimaneggiata in particolare in difesa.

La perdurante assenza di Danilo non può infatti che incidere negli equilibri di squadra della Juve, nonostante il buon rendimento di Daniele Rugani, che contro l’Inter ha giocato la quinta partita consecutiva da titolare. Nel finale della gara contro i nerazzurri c’è stato però spazio anche per Alex Sandro che, tornato da un lungo infortunio, sta vivendo gli ultimi mesi della sua avventura in bianconero. Il suo erede infatti sta per essere scelto.

Juventus, si accelera per Hartman, talento del Feyenoord e dell’Olanda

Come noto il brasiliano ha visto scattare in automatico il rinnovo annuale lo scorso maggio in virtù della clausola che prevedeva il prolungamento al raggiungimento del 50% delle presenze da titolare in stagione. Tuttavia, dopo aver cominciato la stagione da titolare, l’ex Porto è scivolato in panchina già dalla terza giornata, prima di arrendersi a un infortunio.

Ora il ritorno in gruppo, per la gioia di Allegri pronto ad affidarsi alla sua esperienza quando necessario, ma al termine della stagione dopo nove anni Alex Sandro lascerà Torino. Per la sua sostituzione la società è pronta a puntare su Quilindschy Hartman, talento del Feyenoord classe 2001, mancino in grado di agire da quinto di centrocampo, ma anche con buone attitudini difensive e già nel giro della nazionale maggiore. In scadenza nel 2026, la concorrenza per assicurarselo è agguerrita, ma a Torino hanno già iniziato a muoversi per tempo.