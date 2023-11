Ultim’ora Sommer, addio dopo un solo anno | Una Big europea lo convince a firmare

Arriva un’indiscrezione clamorosa sul futuro del giocatore svizzero. Ecco chi lo vuole in vista della prossima stagione.

A volte più delle sensazioni contano i numeri. L’Inter di Simone Inzaghi guarda tutti dall’alto verso il basso in Serie A, grazie a un primato indiscutibile. Quattro vittorie nelle ultime 5 gare e un pareggio a Torino che lascia invariate le distanze tra nerazzurri e bianconeri.

Non c’è solo il capocannoniere del campionato italiano Lautaro Martinez a far parlare di sé in casa Inter ma anche le ottime prestazioni del reparto arretrato. Nonostante le assenze pesanti di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, i nerazzurri hanno retto bene l’urto contro Chiesa e Vlahovic.

La difesa sta giocando ad alti livelli e i miglioramenti rispetto a un anno fa sono evidenti. Partito Onana, con destinazione Manchester United, Marotta e Ausilio hanno pescato molto bene in Bundesliga. Il nuovo numero uno dei nerazzurri è molto più che affidabile.

La stagione di Yann Sommer fin qui è stata quasi perfetta. Sono soltanto 7 le reti subite in campionato dopo 13 partite. Con questi numeri l’Inter si candida come favorita per lo scudetto.

Un pericoloso déjà vu

Soltanto un anno fa l’Inter decideva di sacrificare il proprio portiere per realizzare una clamorosa plusvalenza. Col senno di poi nessuno rimpiange André Onana, che oltre a parate decisive e sorrisi, ha portato in dote oltre 50 milioni di euro per le casse interiste.

Ossigeno puro in un momento in cui il presidente Steven Zhang è ancora nell’occhio del ciclone per i debiti e i conti. La società ha dimostrato però di saper affrontare i momenti difficili e addirittura uscirne più forte di prima. Ecco cosa potrebbe accadere a giugno.

Tutti lo vogliono: la situazione

Ci sarebbero diversi club interessati ad acquisire un nuovo portiere. Yann Sommer a Milano non ha soltanto trovato un gruppo affiatato e vincente ma un ambiente in cui esprimersi ancora al meglio nonostante le 34 primavere. L’Inter è riuscita nell’impresa di non far rimpiangere due grandi campioni come Onana e Handanovic.

In Premier League ci sarebbero alcuni club interessati allo svizzero. Proprio a Manchester l’ex Inter Onana non sta vivendo momenti indimenticabili e il buon Piero Ausilio sta monitorando la situazione. Il remake del caso Lukaku (senza tradimenti e finali a sorpresa, ndr) non sarebbe cosa impossibile. Magari dopo un altro anno a Milano per l’ex Bayern Monaco, sempre più leader della squadra di Simone Inzaghi.