Vincenzo Italiano, la notizia che non volevi sentire | Addio immediato al suo pupillo

Vincenzo Italiano alle prese con una notizia che non avrebbe mai voluto sentire: addio al suo pupillo già a gennaio.

Dopo un periodo di appannamento, la Fiorentina sembra essere tornata sui binari giusti. Le vittorie contro il Čukarički e soprattutto contro il Bologna in campionato hanno rilanciato le ambizioni di mister Vincenzo Italiano, che ora si trova al sesto posto in classifica e può puntare a traguardi prestigiosi.

L’Europa League, per esempio, è un risultato alla portata di una squadra che ha sempre saputo rilanciarsi dopo le sconfitte (vedi finale di Uefa Conference League dello scorso anno, persa contro gli inglesi del West Ham) e trarre forza dalle vittorie.

Sabato c’è una sfida dalla grande tradizione, contro quel Milan che esattamente 2 anni fa (era il 20 novembre del 2021) veniva battuto sotto i colpi di un Dusan Vlahovic ancora nel suo prime fiorentino.

Quello stesso Milan che poi avrebbe vinto lo Scudetto quell’anno, da ritrovare dopo che ha compiuto una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo e che cerca ancora se stesso dopo una serie di risultati discutibili (l’ultimo dei quali, il pareggio con polemiche annesse in quel di Lecce).

Come ci arrivano le due squadre?

Il bollettino medico sorride sicuramente più ai Viola che ai rossoneri: l’ex tecnico spezzino può infatti contare su tutti i suoi effettivi, eccetto lo squalificato Ranieri e i lungodegenti Castrovilli e Dodò che non partiranno per Milano.

Pioli dovrà invece fare a meno di un’intera potenza di fuoco, a partire da quel Rafa Leao perso proprio nella sfortunata trasferta di Via del Mare (per lui, una lesione di primo grado al bicipite femorale destro che potrebbe tenerlo fuori fino a metà dicembre). Da non sottovalutare anche le assenze in difesa (Kalulu e Pellegrino), il convalescente Bennacer e lo squalificato Oliver Giroud. Da segnalare il possibile utilizzo di Luka Jovic, grande ex della partita.

Kouamè destinato a partire

Secondo quanto riportato da Sporx, il Fenerbahce sarebbe seriamente interessato ad ingaggiare Christian Kouamè, già a partire dal mercato di gennaio.

La situazione dell’attaccante ivoriano è estremamente complessa: infatti, il suo contratto scadrà a giugno ma non è stato ancora programmato alcun rinnovo. Lo scorso anno, venne messo alla porta dalla dirigenza nella sessione estiva, salvo poi essere reintegrato da Vincenzo Italiano che, in più di un’occasione, ha dimostrato di non poter fare a meno del suo pupillo.