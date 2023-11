Mazzarri, fatto fuori il primo titolarissimo | In tribuna fino a fine mandato

Walter Mazzarri è entusiasta della sua prima vittoria del secondo mandato, ma deve fare i conti con un’esclusione pesantissima.

10 anni dopo, ma il sapore della vittoria è rimasto intatto. Il Napoli del Walter Mazzarri-bis riparte da una vittoria convincente contro l’Atalanta, figlia dei gol di Kvara ed Elmas in risposta al pareggio di Lookman.

Gli azzurri si sono schierati con il consueto 4-3-3 e hanno dimostrato una fame di vittorie che nella precedente gestione Garcia era sembrata evanescente, mettendo in campo concentrazione e determinazione. La spinta definitiva poi, l’ha data il recupero di Victor Osimhen, entrato attorno al minuto 60 e risultato subito decisivo.

Suo è infatti il passaggio vincente che ha aperto l’angolo di tiro a Elmas per il definitivo 2-1. In generale, si sono rivisti alcuni concetti che fecero questa squadra grande sotto la guida sapiente di Luciano Spalletti, terminata con la vittoria dello scorso storico campionato.

Uno di questi è sicuramente l’utilizzo centrale di Stan Lobotka in cabina di regia del centrocampo, finalmente tornato al centro di tutte le azioni azzurre nel ruolo di metronomo della squadra.

Mai più a quel paese

Di Rudi Garcia al Napoli probabilmente rimarranno nell’immaginario collettivo delle scene iconiche -in negativo- che facevano un certo effetto, a pensare il rispetto che il gruppo aveva per il precedente allenatore. Ne sanno qualcosa Politano e Kvaratskheila, entrambi protagonisti di vari diverbi nei confronti del francese, rei di averli sostituiti.

Nell’anticipo di sabato invece, il georgiano è rimasto in campo per tutta la partita (sintomo di fiducia incondizionata nei suoi confronti) mentre l’italiano ha lasciato pacatamente il posto al match winner macedone.

Oliveira out: potrebbe aver finito la stagione

Lo aveva annunciato lo stesso Mazzarri al termine della partita, che non sarebbe stato un esito positivo quello per Mathias Oliveira, terzino sinistro azzurro. Il suo infortunio al legamento collaterale lo terrà fuori per diversi mesi e non è da escludere che la sua stagione sia già finita. Se il contratto di Mazzarri si risolvesse a giugno, potrebbe essere stata già l’ultima volta che i due si sono incrociati in campo.

Questo il comunicato ufficiale del Napoli: “Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”.