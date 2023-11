Dybala, l’esultanza risulta fatale: l’arto ne ha risentito | La situazione aggiornata

La Roma non smette di correre e torna a mettere nel mirino la Champions League: l’emergenza infortuni però non abbandona Trigoria.

Cinque punti nelle prime sei giornate e 16 nelle successive sette. Più che un cambio di marcia, la Roma è stata protagonista di una vera e propria trasformazione nel volgere di due mesi.

Dal 28 settembre, giorno del tracollo per 4-1 in casa del Genoa, al 26 novembre, quando all’Olimpico è caduta l’Udinese, sconfitta 3-1, l’orizzonte giallorosso è cambiato e di conseguenza, anche la classifica, con l’obiettivo Champions League tornato alla portata. Attenzione, però, perché l’incubo infortuni resta in agguato.

Grazie a un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella sul campo dell’Inter, con tre clean sheets, la squadra di José Mourinho è infatti passata dal quint’ultimo al quinto posto, a -3 dalla quarta posizione, pur dovendo sempre convivere con tante assenze in ogni reparto.

Certo, il (de)merito è anche del passo claudicante delle rivali, dal Milan al Napoli fino ad Atalanta e Fiorentina, ma se 60 giorni fa si pensava all’esonero di Mourinho ora addirittura c’è chi parla timidamente di rinnovo, senza che lo Special One abbia ufficialmente chiuso la porta ad un possibile prolungamento del proprio “soggiorno” romano.

Roma, torna l’incubo infortuni: che spavento contro l’Udinese!

Se ne saprà di più prima della fine del 2023, dal momento che nel calendario della Roma ci sono le sfide contro rivali dirette come Fiorentina, Napoli e Juventus, oltre al Bologna, fatto sta che il tecnico portoghese continua a fare riferimenti alle tante assenze che flagellano la rosa. Un elenco che contro l’Udinese ha seriamente rischiato di allungarsi.

Il match contro i friulani pareva essersi messo in discesa grazie al gol di Mancini dopo 20 minuti, ma la Roma non ha trovato il raddoppio immediato, così il pareggio di Thauvin a inizio ripresa sembrava non doversi più schiodare. Paulo Dybala però non è stato d’accordo, decidendo di tornare al gol in campionato dopo due mesi e mezzo.

Roma, Lukaku e Dybala abbattono l’Udinese e fanmo paura a… Zalewski

L’argentino ha sfruttato a 10 dalla fine un perfetto assist di Lukaku e a quel punto l’entusiasmo dei giocatori della Roma è stato irrefrenabile, come notato dai tifosi sui social. Un video dell’esultanza dopo il gol della Joya è infatti diventato virale e ritrae Zalewski… rischiare grosso nel “mischione” creatosi con lo stesso Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Il braccio sinistro dell’esterno polacco è rimasto intrappolato per qualche secondo tra i corpi di Lukaku e Dybala abbracciati. “Il braccio!” ha urlato Nicola piuttosto allarmato per richiamare l’attenzione dei compagni, prima di riuscire a divincolarsi. Chissà cosa avrebbe detto Mourinho se il suo esterno si fosse infortunato seriamente in quella circostanza. Ma anche da questi dettagli si vede che a Trigoria il vento è cambiato…