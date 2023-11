Serie (A)ddio: non mi avete dato fiducia | Il nuovo Modric firma all’estero

La Serie A non sarà il suo campionato: ufficiale la decisione del talento croato. Il nuovo Modric non si esibirà in Italia.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi talenti che hanno snobbato la Serie A, preferendogli campionati di grido come la Premier League o i petroldollari arabi piuttosto che continuare a calcare i nostri palcoscenici.

È il caso ad esempio di Rasmus Hojlund, l’attaccante danese che dopo solo una stagione passata a Bergamo (venne acquistato nel 2021-22 dallo Sturm Graz) ha deciso di migrare verso il Manchester United a suon di milioni di euro (75 per la precisione, sono serviti per portarlo ad Old Trafford).

Per non parlare di Andrè Onana, compagno attuale di Hojlund ai Red Devils. Dopo essere stato ingaggiato da Marotta a parametro zero nella stagione che lo avrebbe portato a conquistare la Medaglia d’Argento in Champions League, la ricchissima proprietà dello United se ne è assicurata le prestazioni per circa 60 milioni di euro, non facendosi troppi problemi a sostituire un mostro sacro come De Gea.

Anche quando si riescono a trattenere i campioni nostrani (come il Campione d’Italia Victor Osimhen, per le quali ADL chiede cifre proibitive), non c’è mai la consapevolezza di competere ad armi pari.

L’Arabia: la nuova El Dorado

Quando poi anche i Paesi petroliferi si mettono in mezzo in questioni calcistiche, c’è veramente poco da fare. Prendiamo in esame il caso Gabri Veiga: un centrocampista che non ha compiuto 22 anni che preferisce la pensione d’oro all’opportunità di giocare la Champions League da protagonista.

Un cammino che sarebbe potuto essere simile a quello di Marcelo Brozovic, migrato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ma solo dopo aver scritto pagine bellissime di storia interista. Proprio un suo connazionale rappresenta l’ultimo caso in ordine cronologico di Serie A snobbata.

Il nuovo Modric non verrà in Italia, almeno per ora

Secondo quanto riportato da CM.com, la Roma aveva seriamente provato ad ingaggiare Fabijan Krivak, il centrocampista croato che assomiglia, nelle movenze, ad un mostro sacro del calcio contemporaneo come Luka Modric.

Trequartista della Lokomotiv Zagabria, il suo cartellino si aggirava sui 3 milioni di euro, prima appunto della brutta notizia: il talento ha rinnovato il suo contratto, facendo schizzare il prezzo del cartellino ad una cifra che difficilmente Pinto spenderà nel mercato di gennaio. Potrebbe dunque rappresentare l’ennesimo treno perso dai dirigenti delle squadre nostrane.