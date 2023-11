Juventus, spunta la soluzione made in Italy | Con l’ok di Allegri arriva tra un mese

Il tecnico bianconero ha chiesto a gran voce dei rinforzi. Ecco il jolly perfetto per avere più soluzioni in campo.

C’è una caratteristica che fa letteralmente impazzire il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ed è la duttilità. La sua squadra deve essere abile e veloce a cambiare anche a partita in corso. Una necessità data dal momento della gara, con l’obiettivo di provare a sorprendere la difesa avversaria.

Ecco perché da quando è a Torino il tecnico livornese ha sperimentato diverse soluzioni in allenamento per verificare la presenza di questa attitudine. Il modulo di base, il 3-5-2, può sembrare all’antica e con poche varianti ma ciò che conta è l’interpretazione di ogni singolo calciatore.

Contro l’Inter la Juventus dovrà essere compatta e mostrare un grande senso di sacrificio. Solo così potranno arrivare risultati di primo piano. Intanto però dal mercato può arrivare un calciatore che Allegri ha sempre apprezzato molto.

Un vero e proprio jolly che ha già sperimentato diversi ruoli e con risultati soddisfacenti. In attesa dei grandi colpi previsti per la prossima stagione, anche dal punto di vista economico questa scelta farebbe felici un po’ tutti.

Giuntoli al lavoro: ecco quando arriva

Il Football Director della Juventus dovrà convivere ancora per qualche mese con una situazione economica difficile. Si potranno investire decine di milioni di euro soltanto dopo aver ceduto pezzi importanti della rosa.

In vista della prossima estate tutte le strade portano all’attacco e a un calciatore che non è mai veramente esploso ma l’attualità prevede un grande ritorno, come ammesso dal diretto interessato. Ecco le sue parole. Non può essere un amore come gli altri.

Il jolly che manca ad Allegri

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex bianconero Federico Bernardeschi, uno che, se potesse, tornerebbe subito a Torino. “Alla Juve sono diventato un uomo e un calciatore di livello. Un pezzo del mio cuore è rimasto lì”. Più chiaro di così. La trattativa è partita.

Più dei numeri e delle trattative a volte bastano le sensazioni. “Per la Juve io ci sarò sempre e poi ho casa a Torino…”. Bernardeschi ha dimostrato grande attaccamento al club bianconero e non ha dimenticato i tempi passati. Dal 2017 al 2022 ha dimostrato di valere una big e adesso, ancora nel pieno della maturità calcistica, potrebbe tornare in Serie A. Un’operazione che farebbe felici il giocatore, il club e i tifosi.