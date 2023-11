Leo Messi, il gesto scatena il putiferio: “Questo è razzismo” | Per lui finisce malissimo

L’episodio ha fatto il giro del mondo e sta continuando ad intasare le bacheche social dei diretti interessati.

L’odio continua a girare come un pallone impazzito, che non ha nessuna intenzione di fermarsi. È bastato poco, ancora una volta, per ritrovarci a scrivere di un altro presunto episodio di razzismo o comunque di gravi offese. Nulla a che vedere col calcio giocato.

La tensione in campo e soprattutto sugli spalti era tanta. A pochi metri il duello tra due popoli e due idee di calcio agli antipodi. Brasile e Argentina, in campo, si è conclusa con la vittoria dell’Albiceleste ma le polemiche non si sono mai fermate.

Il gol di Otamendi che ha consegnato la vittoria agli uomini di Scaloni è così finito in secondo piano. I disordini tra tifosi, ancora una volta, sono diventati gli eventi da seguire all’interno della partita. Proprio l’evento sportivo in sé era iniziato con 30 minuti di ritardo a causa di questo tipo di problemi.

Il gesto del protagonista più atteso questa volta non ha avuto nulla a che vedere con gol o assist. Nell’Inferno del Maracaná nessuno è riuscito a contenersi, tenendo i nervi al proprio posto. Questo è il risultato finale.

Il battibecco diventa virale

“Se siamo campioni del mondo perché siamo delle m***e?“. Sarebbe stata questa una delle frasi incriminate nella confusione generale di un match particolarmente teso. L’avrebbe pronunciata Messi al collega Rodrygo.

Parole non certamente da campione e purtroppo non è la prima volta che l’asso argentino finisce in questo genere di situazioni e di polemiche. Benzina sul fuoco: non è finita ovviamente qui. Le reazioni non si sono fatte attendere e i tifosi sui social hanno fatto tutto tranne che contenere le proprie emozioni.

Lo sfogo via social: è razzismo?

Il calciatore del Real Madrid non ne può davvero più e si è sfogato così sui social. La sua bacheca virtuale è stata ricoperta di insulti ed emoji con chiari intenti provocatori e a sfondo razziale. Una brutta pagina di sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rodrygo Goes – RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Rodrygo si fa portavoce di un movimento e di una lotta che mettono in dubbio la credibilità del calcio come portatore di valori fondamentali e universali. Anche il Real Madrid prende le distanze da quanto accaduto. Nelle prossime ore capiremo meglio come gli attori si comporteranno e come reagiranno a queste offese.