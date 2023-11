Inzaghi, cambia tutto | Comunicato ufficiale: ha già firmato per un’altra ‘squadra’

Inzaghi, arriva il sorprendente comunicato ufficiale: una nuova avventura per lui, in una veste inedita. Lo ha annunciato su Instagram.

I fratelli Inzaghi potrebbero presto monopolizzare la Serie A. Simone è ovviamente lanciatissimo con la sua Inter nel progetto scudetto, e domenica si giocherà buona fetta di quello che sarà il Derby d’Italia più importante negli ultimi anni.

Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di diverse assenze, tra cui quella confermata di Alessandro Bastoni, mentre conta di rivedere Calhanoglu in campo nella sua consueta cabina di regia, di ritorno dalla Turchia.

Pippo ha invece trascorso un paio di settimane in apprensione per via di quello che sta succedendo alla sua Salernitana: la classifica piange e recita “ventesima posizione su venti disponibili”. La pochezza di 5 punti fatti e 0 vittorie in Serie A stridono col leggendario alone che si porta dietro il suo allenatore.

La missione di salvare i granata sarà ancora più difficile, dal momento che mancherà il suo giocatore per eccellenza: Boulaye Dia. Il senegalese si è infortunato durante il match della sua Nazionale, che gli ha procurato una distorsione alla caviglia destra che lo terrà fuori nella prossima sfida contro la Lazio.

Calendari a confronto per i fratelli Inzaghi

Il mese che attende le squadre di Serie A sarà fitto e molto difficile da pronosticare, specie tra le compagini impegnate su più fronti. È il caso dell’Inter, che entro il mese di dicembre se la dovrà vedere nell’ordine con Juventus, Benfica, Napoli, Udinese, Real Sociedad, Lazio, Bologna (in Coppa Italia) e Genoa.

Per Pippo invece la risalita potrebbe ripartire, oltre che dalla Lazio, da Fiorentina, Bologna, Atalanta, Milan e Verona, prima di inaugurare il nuovo anno con la Juventus allo Stadium il 4 di gennaio (negli ottavi di Coppa Italia).

Un altro Inzaghi nel mondo del calcio: è il figlio di Simone

Lo ha comunicato a tutti i suoi fan su Instagram: Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, diventerà ufficialmente uno scout. Da quanto si apprende sul suo profilo ufficiale, è cominciata la sua collaborazione con la P & P Sport Management, società gestita dai fratelli Pastorello.

Il profilo che ricoprirà Tommaso sarà comunque in continua evoluzione: il primo passo per diventare un vero e proprio agente sarà quello di superare l’esame, in questo periodo a stretto contatto con il campo e i giovani talenti.