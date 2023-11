Omicidio colposo, per il giocatore scatta l’arresto | L’ha ucciso dentro al campo

Il mondo dello sport è sotto shock per una tragedia immane avvenuta durante la partita: c’è la svolta nelle indagini.

Perdere la vita durante lo svolgimento del proprio lavoro è una delle crudeltà più dure con le quali l’umanità è chiamata a convivere ormai da anni. Le chiamano “morti bianche”, per rimarcare l’assenza di sangue, ovvero di un omicida direttamente responsabile della tragedia.

Nella realtà, tuttavia, i responsabili ci sono eccome. Perché salutare la propria famiglia la mattina per andare a guadagnarsi da vivere e non avere la certezza di poter rivedere i propri cari la sera è un concetto inconcepibile, quasi inafferrabile, non figlio dell’inesistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

Anche nel mondo dello sport, tuttavia, può capitare di dover convivere con il rischio, non solo di gravi infortuni, ma anche della propria stessa sopravvivenza. Il riferimento è agli sport estremi o ad attività dove la velocità è la variabile più imprevedibile e pericolosa, come il ciclismo, lo sci o il motorsport, dove purtroppo le tragedie non si contano nella storia.

Da qualche tempo, tuttavia, le condizioni di sicurezza sono migliorate anche in questo campo, pertanto oggi si può dire che morire in campo mentre si fa sport è quasi sempre la conseguenza di una tragica fatalità e di un destino ineluttabile. Eppure la recentissima tragedia che ha sconvolto il mondo dell’hockey su ghiaccio lascia ancora sgomenti gli appassionati di tutto il mondo.

Morte Adam Johnson, giocatore degli Steelers accusato di omicidio colposo

Lo scorso 29 ottobre Adam Johnson ha perso assurdamente la vita durante la partita tra i suoi Nottingham Panthers e lo Sheffield Steelers, valida per l’Elite League, il massimo campionato britannico di hockey ghiaccio, a causa di un colpo fortuito ricevuto alla gola dalla lama del pattino di avversario. Le condizioni dello sfortunato atleta, ex NHL, sono parse subito gravissime, ma la corsa in ospedale non è bastata per evitarne il decesso.

Il tragico avvenimento ha fatto subito attivare la polizia dello stato dello Yorkshire, così l’inchiesta aperta il 3 novembre è già arrivata a un punto di svolta con l’arresto di uno dei giocatori degli Steelers, con la pesantissima accusa di omicidio colposo. L’uomo, del quale non sono state rivelate le generalità per questione di privacy, è accusato di aver provocato la morte di Johnson seppur in maniera involontaria.

Adam Johnson morto prima della promessa di matrimonio

In base a quanto risulterebbe dall’esame autoptico, infatti, la morte di Adam sarebbe stata determinata proprio dal colpo subito alla gola. “Abbiamo parlato con esperti altamente specializzati e intendiamo gestire questa indagine con la massima professionalità, correttezza e sensibilità” è stato comunicato da Becs Horsfal, sovrintendente capo della polizia di South Yorkshire.

Così, mentre si infiamma il dibattito sulla possibilità di introdurre l’obbligo di indossare i paracollo per i giocatori di hockey, una notizia ha reso ancora più terribile la morte di Jonshon. Come rivelato dalla zia, infatti, l’atleta aveva già acquistato l’anello da regalare alla fidanzata Ryan Wolfe per formalizzare la proposta di matrimonio. A ritrovare il gioiello in casa qualche giorno dopo la tragedia sarebbe stata la stessa Ryan.