Zirkzee come Arnautovic: a Milano subito | Hanno già individuato il sostituto

Marko Arnautovic potrebbe aver aperto un’interessante tradizione: gli attaccanti del Bologna che partono per Milano. Il prossimo sarà Zirkzee?

L’asse Bologna-Milano è sempre stato caldissimo, sin dai tempi in cui il Trenza Palacio salutava lo Stadio Giuseppe Meazza per assicurarsi un degno finale di carriera, in quel del Dall’Ara.

Con l’Inter infatti, il Bologna ha scambiato gente del calibro di Gary Medel (il pitbull che fino alla scorsa stagione trascinava la squadra con il suo temperamento) e Marko Arnautovic, tornato quest’anno dopo 13 anni di assenza dai palcoscenici meneghini.

E poi ancora, per quanto riguarda i doppi ex di Bologna e Milan, troviamo i vari Andrea Poli, Fabio Borini, Roberto Donadoni, Simone Verdi, Mattia Destro e Simone Romagnoli, oltre al fresco Alexis Saelemaekers, arrivato alla corte di Thiago Motta negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato.

Ecco perchè, visti gli illustri precedenti, è lecito pensare che la lista non si possa certo considerare chiusa: ogni riferimento a Joshua Zirkzee è puramente non casuale. Il talento ex Bayern Monaco è letteralmente esploso in questa stagione, dimostrando di avere doti tecniche e caratteriali fuori dal comune.

Zirkzee a Milano: opportunità concreta?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante olandese è considerato molto più che un’alternativa dai piani alti del Milan. Sembrerebbe infatti, che il famigerato algoritmo rossonero abbia individuato il numero 9 attuale del Bologna come l’erede designato per prendere il posto di Olivier Giroud, 38 anni il prossimo anno.

La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro ma sembra destinata a crescere ad ogni gol realizzato dall’ex Parma: sono già 5 le marcature messe a referto in stagione, di cui ben 4 in questa Serie A. Una, proprio alla squadra del grande ex Arnautovic: il suo tiro incrociato, finito alla destra dell’incolpevole Sommer, ha ammutolito il San Siro nerazzurro.

Il Bologna si tutela: pronto già l’erede

Secondo un articolo pubblicato da Calciomercato.com, il Bologna si starebbe tutelando in caso di partenza dei pezzi pregiati in attacco (Zirkzee incluso), cercando di pescare l’ennesimo coniglio dal cilindro.

Infatti, gli occhi bolognesi sono tutti per Alejo Veliz, attaccante argentino in forza al Tottenham che però non sta trovando adeguato spazio in quel di Londra. Appena 10 minuti giocati in 3 spezzoni lo rendono il profilo perfetto da ingaggiare a basso costo, magari con un prestito con diritto di riscatto.