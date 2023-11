Balotelli si candida, la ‘Big’ ci pensa sul serio | Dall’Italia notizia bomba

Super Mario senza limiti: ecco cosa ha detto sul suo futuro e cosa potrebbe accadere al verificarsi di quella condizione.

Perché sempre me? Come quel motto apparso sotto la maglia ai tempi del Manchester City, la domanda periodicamente ritorna. Sarà l’eco mediatica o il valore (ormai extra campo) di un calciatore che ha sempre fatto discutere di sé. C’è un punto su cui sono un po’ tutti d’accordo.

Non c’è mai stata una relazione diretta tra il talento di Mario Balotelli e quanto raccolto in carriera. Come per altri pochi eletti, le chance si sono presentate a ripetizione ma sono state quasi tutte cestinate.

Quello che sarebbe potuto diventare uno dei migliori attaccanti del calcio italiano e non solo si è progressivamente trasformato in personaggio da gossip. Cosa resta? Le sue dichiarazioni che suonano come rimpianti. Super Mario è ancora uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano.

Lungo la sua strada ha trovato persone che hanno creduto nel suo talento ma c’è sempre stato un ostacolo tra i sogni e la realtà. Arrivato in Premier League, proprio dopo aver mostrato quella maglietta la sua carriera si è lentamente sbriciolata.

Nuova opportunità in arrivo

Il bello del calcio è che talvolta le occasioni sono sempre dietro l’angolo. Non c’è nemmeno il tempo per smaltire fino in fondo una delusione che alla tua porta è pronto a bussare qualcun altro. Dove andrà adesso Balotelli? Nelle ultime ore sta circolando una notizia davvero clamorosa.

L’attaccante dell’Adana Demirspor è tornato a parlare a TvPlay, in onda su Twitch e lo ha fatto come sempre alla sua maniera. Poca umiltà, tanta voglia di riprendersi il palcoscenico. Almeno a parole. “Se sto bene sono il più forte”. Eccolo qui il manifesto dell’ex Inter e Milan. E adesso?

Che feeling con Spalletti

La carriera di Mario Balotelli potrebbe presto vivere un finale inaspettato. Come confermato dallo stesso giocatore sui social, la speranza di essere chiamati dal ct della nazionale italiana Luciano Spalletti è sempre l’ultima a morire. In effetti dal punto di vista delle scelte in attacco, Raspadori e compagni stanno mostrando qualche lacuna di troppo.

“Quanti tiri hanno fatto insieme Raspadori e Scamacca?” provoca Super Mario. “Voglio recuperare e giocare in nazionale. Ci spero sempre nella chiamata“. Ci vorrà un mezzo miracolo per convincere l’ex tecnico del Napoli, già costretto a richiamare i suoi dopo l’ultima prestazione che è valsa la qualificazione a Euro 2024 contro l’Ucraina. Forse per Balotelli è troppo tardi.