Gilardino da pazzi: prende il compagno di Lukaku | Attacco da fantascienza

Bomber chiama bomber: mister Gilardino potrebbe convincere lo storico compagno di Lukaku a vestire il rossoblù.

Sono stati entrambi bomber di razza sotto al Duomo di Milano: Romelu è potente, veloce, efficace sotto porta e dal killer instinct. Gilardino ha forse vissuto i migliori anni della carriera con la maglia del Milan, sulla quale si è cucito diverse toppe dall’importanza storica.

La sua eleganza, a partire dall’esultanza (col suo storico violino che ha suonato per gli stadi più importanti d’Europa), gli ha permesso di essere decisivo in tutte le competizioni possibili e immaginabili, dal Mondiale tedesco del 2006 alla Champions League di Atene 2007 e il Mondiale per Club dello stesso anno.

Ecco perchè, per alcuni allenatori che sono stati anche grandi giocatori, ritrovare sè stessi nelle squadre che allenano diventa fondamentale. Non che in questo momento, il reparto offensivo del Grifone stia andando male, tutt’altro.

Il tandem composto da Albert Gudmundsson e Mateo Retegui ha finora funzionato, mettendo a referto la bellezza di 8 gol (5 per l’islandese e 3 per l’italiano) che ha certificato quanto di buono stia facendo il tecnico classe 1982 sotto la Lanterna.

Tandem-dipendenza? Bisogna sbloccare tutti gli altri

Solo 5 marcature genoane in questo campionato hanno portato cognomi differenti da Retegui e Gudmundsson, tra cui quella di Biraschi che è tra l’altro andato via. È dunque evidente come sia necessario un piano alternativo per cercare di trovare la via della rete, specie quando uno dei due top player è assente (come successo di recente all’oriundo, il cui fastidio al ginocchio non gli ha dato tregua nell’ultimo mese)

Altri volti nuovi, come invece Ruslan Malinovskyi, hanno finora deluso, non riuscendo a portare “bonus” (per intenderla in termini fantacalcistici). Tra le delusioni, anche l’ex Inter Puscas, che non è riuscito a sfruttare le occasioni concessegli dal tecnico.

Gila chiama, il belga risponde

Secondo quanto riportato dai media turchi, Gilardino avrebbe messo gli occhi su Michy Batshuayi, ex attaccante tra le altre di Marsiglia, Borussia Dortmund, Valencia e Chelsea.

Attualmente militante per il club turco del Fenerbahce, Butshuayi si porta dietro un curriculum internazionale niente male, avendo segnato la bellezza di 27 reti in 53 presenze con la maglia del Belgio, squadra con cui condivide lo spogliatoio con Romelu Lukaku. Chissà che proprio l’ex bomber dell’Inter non possa fare da sponsor al nostro campionato,