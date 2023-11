L’Inter pesca in Germania: classe cristallina a prezzo di saldo | Marotta fa un capolavoro

Grandi doti tecniche e un prezzo che vale l’investimento. Ecco chi sarà il prossimo colpo di mercato dei nerazzurri.

Anche l’Inter non può che festeggiare la qualificazione ai prossimi Europei dell’Italia di Luciano Spalletti. Senza l’infortunio di Alessandro Bastoni sarebbero stati ben 5 su 11 i giocatori nerazzurri impiegati contro la Macedonia del Nord. Un segnale forte voluto dalla dirigenza.

L’arrivo in Viale della Liberazione dell’ad sport Beppe Marotta è coinciso con nuovi successi e con la costruzione di uno zoccolo duro italiano. Una tendenza diametralmente opposta all’era Moratti, quando l’Inter veniva criticata per la presenza di soli stranieri in campo.

Per poter contare su una mentalità di un certo tipo e un forte senso di appartenenza, un club italiano non può prescindere da una scelta strategica di questa importanza. I numeri di Nicolò Barella, il gol di Matteo Darmian o le rasoiate di Federico Dimarco, per citarne alcuni, fanno sorridere l’Italia come il popolo di San Siro.

Domenica sera l’Inter affronterà la rivale di sempre, la Juventus, proprio la compagine che generalmente ha fornito più giocatori alla nostra nazionale. Le cose adesso sono cambiate e il campo ci dirà se esiste ancora un gap tra le due formazioni.

Occasione da non perdere

Beppe Marotta e Piero Ausilio non si perdono un giocatore quando si parla di calciomercato. L’attività di scouting continua incessantemente e la vera sfida è quella di trovare profili pronti sin da subito a indossare una maglia che pesa in termini di responsabilità.

L’ex dirigente della Juventus sa fiutare come pochi i colpi a parametro zero ma non si può costruire l’undici che verrà solo attraverso queste vere e proprie occasioni da non perdere. La società nerazzurra ha scelto su chi sarà indirizzato il prossimo sforzo.

Via libera per il giovane talento

Le prime impressioni di chi l’ha osservato dal vivo sono più che positive. Ora l’Inter vuole andare fino in fondo per il giocatore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Marotta e Ausilio stanno cercando di assicurarsi Muhammed Damar, calciatore tedesco (con passaporto turco) classe 2004.

Le caratteristiche che gli hanno permesso di rubare la scena sono la stazza fisica (con un’altezza di 185 cm), l’abilità nei calci piazzati e le doti offensive. Al momento Damar sta giocando con l’Hannover (in prestito) ma è di proprietà dell’Hoffenheim (club con cui ha un contratto fino a giugno 2026). La sua valutazione è di una manciata di milioni di euro.