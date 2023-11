De Gea in Serie A: ultimo treno a gennaio | Se lo aggiudica una Big

L’ex portiere del Manchester United ha finalmente scelto quale sarà la sua prossima destinazione. Si tratta di un club di Serie A.

Un curriculum davvero invidiabile e la voglia di mettersi in mostra per l’ultima volta, ricordando al mondo intero quali siano le sue qualità migliori. David de Gea, portiere del glorioso Manchester United per ben 12 stagioni, non è sazio di trofei e attestati di stima.

La sua carriera sta vivendo un momento di stallo dovuto al mercato e all’assenza di proposte che siano in grado di far vacillare l’estremo difensore spagnolo. Le ultime indiscrezioni in tal senso raccontano di un’offerta shock declinata dallo stesso de Gea.

Dall’Arabia Saudita e in particolare dal club di CR7 è arrivata una proposta da capogiro: 25 milioni di euro all’anno per diventare il testimonial di un calcio che sta cambiando connotati. Difficile dire di no a queste cifre eppure lo spagnolo ha scelto di cercare fortuna altrove.

Il suo prossimo club dovrà soddisfare la sua voglia di essere al centro di un progetto condiviso, magari con altre stelle affianco. Nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo e c’è una persona che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella vicenda.

Le dinamiche extra campo

Fosse stata soltanto una questione economica, de Gea avrebbe già detto sì. Dal punto di vista sportivo giocare con Cristiano Ronaldo non può mai essere un’esperienza come le altre. Ciò che non abbiamo considerato è invece l’aspetto familiare. Qualcosa che spesso viene sottovalutata.

In particolare la dinamica che riguarda la vita privata dell’ex portiere dello United. La moglie di de Gea avrebbe indirizzato la scelta del calciatore. Niente Arabia e nuova chance, in Europa o altrove. Ecco i primi indizi per capire dove andrà a giocare il 33enne.

Tentazione Serie A

Ci sono almeno due club che potrebbero beneficiare della posizione di calciatore in cerca di occupazione di David de Gea. Sono Roma e Napoli. I giallorossi hanno ormai capito che non ci sarà un’altra chance per Rui Patricio, uno dei punti deboli della squadra guidata da José Mourinho.

Per gli azzurri invece de Gea rappresenterebbe quell’usato sicuro che potrebbe stimolare Meret a fare sempre meglio. Condividere allenamenti e spogliatoio con un campione del genere farebbe bene ai due colleghi di reparto e responsabilizzerebbe tutto il gruppo di Walter Mazzarri. La Serie A sta diventando un’opzione più che percorribile. Ora servirà un breve sondaggio in famiglia.