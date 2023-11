Allegri sogna, spunta il nuovo Busquets | Con lui in mediana domina le partite

Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori sono pronti a tutto per arrivare al giocatore inseguito dai top club europei.

I paragoni si sono già sprecati e sono di quelli importanti. Sul mercato internazionale ci sarebbe “il nuovo Busquets”, quel tipo di calciatore in grado di cambiare la squadra, facendola giocare meglio semplicemente con la sua presenza.

L’ingranaggio perfetto di un orologio che ha bisogno di tempi e scelte ben precisi. Quando si vuol dominare il gioco e non lasciare nemmeno un’occasione agli avversari, è necessario essere protagonisti. Sempre. Ecco perché le big europee si stanno sfidando a colpi di milioni per ingaggiarlo.

Lo stesso percorso che avrebbe in mente la Juventus, pronta a giocare le coppe con l’arrivo della prossima stagione. L’attualità si chiama Derby d’Italia. Contro l’Inter l’occasione è di quelle ghiotte. Con una vittoria sarebbe sorpasso e primo posto in solitaria. Quale momento migliore se non quello contro i rivali di sempre per testare le proprie ambizioni?

Un occhio al presente e uno al futuro. La dirigenza sta già pensando alla prossima stagione e tra i nomi che infiammeranno il mercato c’è sicuramente quello del giocatore che in tanti hanno già paragonato all’ex campione del Barcellona. Chi riuscirà a convincerlo a cambiare squadra?

Tutte pazze per lui

Esaltare in questi termini un giocatore significa automaticamente registrare il pressing delle big da ogni angolo del mondo. Tutti lo vogliono e proprio a causa di quel paragone, in Spagna sono molto attenti al suo futuro. Che cosa sappiamo?

In primis che ha un contratto con la Real Sociedad fino al 2027 e che la sua valutazione è già schizzata oltre i 50 milioni di euro. Chi lo vuole dovrà avere argomenti e liquidità. Un’operazione di mercato che tutti considerano prioritaria per cambiare volto al proprio team.

La Juve prova ad anticipare due big

Gli occhi sono tutti per lui, il centrocampista spagnolo della Real Sociedad Martín Zubimendi. Essere considerato da molti l’erede designato di Busquets comporta delle grandi responsabilità ma anche un privilegio. Proprio il Barça lo starebbe monitorando attentamente.

In seconda fila ecco il Bayern Monaco e alcune big inglesi. La Juventus dovrà prima cedere (dalla Spagna si parla ancora di un interessamento dell’Atletico Madrid per Vlahovic, ndr) per poi fiondarsi sul centrocampista. Massimiliano Allegri si aspetta un mercato di primo piano per poter iniziare la stagione senza alibi. Dopo la qualificazione Champions l’obiettivo sarà il tricolore.