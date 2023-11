Rifiutati 25 mln all’anno: schiaffo alla fame e offerta rispedita al mittente | I tifosi non riescono a crederci

Il calciatore ha incredibilmente rifiutato una ricchissima offerta. Ecco cosa è successo durante la trattativa.

Fare la storia del proprio club a suon di prestazioni da record significa meritarsi un posto di primo piano nella cronaca sportiva. Ogni indiscrezione, prima ancora di diventare news e in seguito approfondimento, viene letta e commentata dai tifosi in ogni parte del mondo.

Legare il proprio nome per oltre un decennio allo stemma di uno dei club più importanti d’Inghilterra non è bastato per ottenere un nuovo distintivo. L’ultimo tratto della sua carriera è stato il più duro. Ora il calciatore vuole ritrovare quelle sensazioni che lo hanno accompagnato lungo la strada del successo.

Il mercato a volte può rivelarsi una grande opportunità, in altre occasioni può distogliere la mente dal vero obiettivo di ogni calciatore. In questo caso, le variabili da tenere in considerazione prima di cambiare aria sono state diverse.

Persino un club italiano, alla ricerca di nuove e solide certezze in quel ruolo, ci ha fatto un pensierino. Ora il diretto interessato può finalmente scegliere. La prima mossa è stato un rifiuto. Da non crederci. Il trend dell’ultima estate non ha toccato il giocatore.

La prossima scelta sarà la più importante

Giunto a questo punto della carriera, l’aspetto economico può incidere fino a un certo punto. Uno che ha difeso la porta dello United per 12 anni e ha segnato un’era ambisce al meglio sotto tutti i punti di vista. La dinamica extra campo questa volta potrebbe fare la differenza.

Contro ogni previsione, David de Gea non andrà in Arabia Saudita. Il Sun riporta l’offerta faraonica dell’Al Nassr, club in cui milita il campione portoghese Cristiano Ronaldo: 500 mila euro a settimana per un compenso annuale di oltre 25 milioni all’anno.

De Gea aspetta quella chiamata

David de Gea, simbolo del Manchester United per 12 stagioni, ha detto no al viaggio nel mondo arabo. I soldi questa volta non sono stati decisivi nella scelta. Anche la moglie del portiere desidera vivere in un altro contesto e allora la chiamata in arrivo potrebbe essere un’altra. Le prossime ore saranno decisive.

Tante le opzioni sul tavolo. In Europa è possibile un ritorno all’Atletico Madrid di Simeone (dove sarebbe il vice Oblak, ndr). Nelle ultime ore però starebbe crescendo l’ottimismo di David Beckham e del suo Inter Miami. Il futuro di de Gea sarà chiaro molto presto.