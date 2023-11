Fanno come con Milito | Magia a centrocampo: operazione esotica per Gilardino

Il Genoa di Gilardino continua a macinare bel gioco e risultati: ora può ottenerli incredibilmente anche sul mercato.

“Arrivare in una società così storica, con un tifo del genere e riviverlo adesso da allenatore è qualcosa di unico che mi porto ogni giorno dentro: credo che me lo porterò per tutta la vita”: così Alberto Gilardino, alla presentazione del libro “Il mio Genoa” di Gessi Adamoli.

Parole che dimostrano un attaccamento a questa città che era francamente impronosticabile per un Campione del Mondo che aveva vinto tutto con le maglie di Milan e Nazionale Italiana. Eppure, il Gila è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sotto la Lanterna, prima da calciatore e poi da allenatore.

A dimostrarlo, è stata la splendida cavalcata in Serie B della scorsa stagione, culminata con la promozione nel campionato di massima serie di questa stagione.

“E’ stato qualcosa di unico che mi porterò dentro per tutta la vita. Siamo stati bravissimi e fortunati a vincere subito il campionato, quello è un aspetto molto positivo. Adesso dobbiamo riconfermarci come stiamo facendo in questa nuova stagione”, ha proseguito poi nel suo discorso.

Le stelline che stanno sorprendendo

Tra tutti i prospetti incredibili venuti fuori dall’incredibile lavoro dell’ex bomber della Fiorentina, ce n’è uno che sta letteralmente spaccando la Serie A: Albert Gudmundsson, jolly offensivo che ha messo a referto 5 gol nelle sue prime 12 partite di questa Serie A.

Affianco a lui, Mateo Retegui per costruire sulla carta una coppia gol da fantascienza. L’azzurro è reduce però da diversi acciacchi che gli hanno impedito di consacrarsi in maniera definitiva nelle nostre competizioni: per questo motivo l’islandese è stato spesso schierato da centroavanti, sorprendendo un po’ tutti per la sua incredibile duttilità.

Un occhio dal Brasile: un centrocampista nel mirino

Marlon Gomes, centrocampista brasiliano del Vasco da Gama, è entrato nel mirino del Grifone. I rossoblù hanno, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, a lungo attenzionato le prestazioni del 19enne verdeoro e starebbero pensando di ingaggiarlo.

Un altro sudamericano quindi potrebbe vestire la maglia del Genoa, dopo aver acquisito in estate Retegui dal Tigres. L’interesse ad un uomo di mediana è probabilmente una mossa ispirata dalla scarsa condizione di Ruslan Malinovskyi: arrivato in estate, l’ex Atalanta non ha saputo replicare le prestazioni fornite a Bergamo, tanto da finire spesso e volentieri in panchina.