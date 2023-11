“Li vendo tutti”: bomba Guardiola, annuncio clamoroso | Ecco perché li manda via

Il tecnico del Manchester City ha le idee molto chiare sul futuro. In tanti possono lasciare la squadra campione d’Europa.

Pep Guardiola non ha mai guardato in faccia nessuno, soprattutto quando di fronte a sé ha avuto uomini in grado di fare la differenza. Dal rapporto complicato con Zlatan Ibrahimovic fino al padre calcistico di Messi e Haaland, il bastone ha vinto sulla carota.

Le strade che portano al mercato di gennaio sono sicuramente quelle più battute. Anche il tecnico deve fare i conti con la grande abbondanza di un team che sembra non avere rivali. Tanta concorrenza per chi vive lo spogliatoio ma anche scelte difficili per il futuro.

Sono tanti i giocatori che sognano una chance all’Etihad Stadium, peccato che con quei mostri sacri davanti tutto diventa così complicato. Ecco perché in panchina c’è qualcuno che borbotta e velatamente chiede più spazio. Sarà certamente accontentato.

L’intreccio può coinvolgere anche il nostro campionato, da sempre attento a quelle situazioni economicamente vantaggiose perché obbligate per risolvere il problema della big. Un calciatore in particolare potrebbe togliersi la tuta per provare a imporsi nel nostro torneo.

La formula per il trasferimento del calciatore

I club della nostra Serie A non possono competere dal punto di vista della liquidità o degli ingaggi ma hanno argomenti inerenti il progetto. La Juventus in particolare vuole risolvere il problema del centrocampo e tra i giocatori di Guardiola ce n’è uno perfetto per Max Allegri.

Stiamo parlando dell’ex Leeds Kalvin Phillips. Il centrocampista classe ’95 non ha trovato fin qui spazio, dovendosi arrendere di fronte a campioni di caratura internazionale. Il Football Director Giuntoli avrebbe già preso contatti con i colleghi inglesi per apparecchiare la trattativa. In prestito, of course.

Pep ha già detto sì

Nell’ultima conferenza stampa il tecnico spagnolo non ha usato mezze misure per definire la situazione dei cosiddetti “esuberi” della rosa. “Venderò tutti quei giocatori che vogliono andarsene” e il pupillo del ct della nazionale inglese Southgate rientra perfettamente nella descrizione.

La formula per l’eventuale trasferimento alla Juventus sarebbe quella del prestito secco. La via migliore per godere delle doti di un calciatore che guadagna molto per gli standard del calcio italiano (7 milioni di euro all’anno, ndr) ma che a Manchester non è riuscito a imporsi. Ritrovare la forma e la confidenza con i palcoscenici più importanti vale più di milioni. Nelle prossime ore sapremo se la trattativa andrà in porto e spingerà la squadra bianconera verso nuove imprese.