Addio Dumfries, al suo posto un campione del Mondo | Inzaghi ha in mano un’armata

L’olandese può lasciare i nerazzurri. Ecco come nasce il tesoretto per assicurarsi il campione.

La strategia dell’Inter sul mercato è chiara da tempo. Trattenere i big e, in caso di cessione di uno di questi, rimpiazzarlo con un colpo giovane e intelligente. Nelle ultime stagioni Beppe Marotta e Piero Ausilio, senza un grande budget a disposizione, sono riusciti a compiere dei veri miracoli.

Un grande club non può pensare soltanto al presente ma deve preparare le mosse per il futuro. Quest’anno in particolare Simone Inzaghi può contare su due “undici”. Due squadre che se giocassero entrambe il campionato arriverebbero sicuramente tra le prime quattro.

La dirigenza ha lavorato con attenzione e pazienza, riuscendo a mettere in piedi un organico più che competitivo per Italia ed Europa. Vi ricordate l’arrivo di Denzel Dumfries? Dallo scetticismo iniziale siamo passati a titoli e valutazioni di mercato da circa 50 milioni di euro.

Proprio così: il calciatore quando indossa la maglia della sua nazionale si sente invincibile e ora anche i più grandi club d’Europa hanno messo gli occhi su di lui. L’Inter tiene in caldo le alternative e si prepara a una plusvalenza che, di questi tempi, vale quasi come un trofeo.

Tutti pazzi per lui

In Viale della Liberazione sono tutti convinti che cedendo Dumfries a una big si potrebbe reinvestire quel tesoretto su un altro giocatore molto forte. Un profilo seguito dai più grandi club internazionali.

Juan Foyth, terzino destro del Villareal, ha una clausola di oltre 50 milioni di euro e non è certamente un caso. La sua duttilità (può giocare anche da centrale di difesa, ndr) è preziosa e non è un caso se Real Madrid e Juventus lo starebbero seguendo. L’Inter però non resterà certamente a guardare.

L’Inter ha fretta

Non sarà facile migliorare la rosa nerazzurra ma nelle intenzioni della dirigenza la cessione di Dumfries sta assumendo sempre più rilevanza col passare delle settimane. L’olandese gode di un’ottima reputazione, con i club inglesi pronti a fare follie per accaparrarselo. Il presidente Steven Zhang sa benissimo che qualche cessione dolorosa potrebbe essere necessaria per continuare sul solco delle passate stagioni.

I tifosi non devono preoccuparsi perché con Foyth la fascia destra sarebbe ancora un punto di forza nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. L’argentino ha tutto per fare bene anche in Italia ma non sarà facile trattare con il Villareal. A questo punto la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.