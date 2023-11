Firma durante la sosta: De Laurentiis promette l’accordo | Tutta Napoli impazzisce

La squadra di Garcia non riesce ancora a trovare continuità di risultati, ma intanto il Presidente fa felici i tifosi: accordo trovato.

In casa Napoli sono bastati due pareggi casalinghi nelle ultime tre partite ufficiali per rimettere Rudi Garcia “sotto osservazione”. Il 2-2 interno contro il Milan e l’1-1 contro l’Union Berlino non sono piaciuti al presidente degli azzurri, non solo a livello di risultati.

Contro i rossoneri i campioni d’Italia sono riusciti a risalire la china nel secondo tempo dopo una prima frazione molto negativa, nella quale il passivo parziale sarebbe potuto essere molto peggiore. Al cospetto dei tedeschi, invece, che erano reduci da 12 sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions, non è piaciuto l’atteggiamento di squadra, sul piano tattico e non solo.

Insomma, l’avventura a Napoli dell’ex allenatore della Roma continua a essere tormentata e la speranza di tecnico e tifosi è che il rientro di Victor Osimhen, previsto dopo la sosta per le nazionali, possa servire a ritrovare continuità di gioco e di risultati. Perché se il pass per gli ottavi di Champions è quasi in cassaforte in campionato servono punti per non staccarsi troppo e troppo presto dalla vetta.

Dal 25 novembre al 23 dicembre il Napoli sarà atteso da scontri diretti potenzialmente decisivi contro Atalanta, Inter, Napoli e per cercare di avvicinarsi alla vetta servirà la miglior versione di tutta la rosa. Perché se contro i tedeschi gli errori sono stati collettivi a livello di marcature preventive mancate dal corner a proprio favore, è altrettanto vero che alcune prestazioni individuali sono venute meno.

Napoli, aspettando il vero Kvara spunta un nuovo trascinatore

Il pensiero non può che andare a Khvicha Kvaratskhelia, che al cospetto di Bonucci e compagni è stato protagonista di una prova ad intermittenza, come successo troppe volte in questo primo scorcio di stagione, che non lo ha visto brillare in particolare in Champions League, sulla falsa riga della vistosa flessione di rendimento avuta nella seconda parte della scorsa annata.

Chissà che sul suo rendimento non stia influendo il mancato rinnovo del contratto, con relativo adeguamento dell’ingaggio, per il momento congelato da De Laurentiis e dalla società. Quel che è certo è che un anno fa di questi tempi Kvara era la stella incontrastata del Napoli di Spalletti, “palma” che quest’anno spetta ad un altro attaccante.

Napoli e Politano avanti insieme, l’annuncio di De Laurentiis

Matteo Politano sta infatti vivendo una prima fase di stagione da incorniciare. L’ex esterno dell’Inter è per distacco il trascinatore del Napoli, a livello di prestazioni, ma anche di numeri. Con sei reti, l’ultima proprio contro l’Union Berlino, e quattro assist tra tutte le competizioni il prodotto del vivaio della Roma sta assicurando qualità e continuità di rendimento, al punto da essersi già meritato un “premio” da parte della società.

Tornato a stretto contatto con la squadra dopo gli ultimi risultati deludenti, infatti, De Laurentiis avrebbe già recapitato a Politano un messaggio molto chiaro: “Ritieniti già rinnovato”, con ovvio riferimento al contratto dell’esterno, in scadenza nel 2025. Del resto a 30 anni stiamo parlando di un giocatore nel pieno della propria maturità, vicino alle 300 presenze in Serie A e punto fermo della nuova nazionale di Spalletti. A Napoli dal gennaio 2020, Matteo potrebbe diventare un uomo-mercato in estate, ma ADL vuole blindarlo con prolungamento e ritocco d’ingaggio. Prima di aprire il delicato capitolo Osimhen, anch’egli a scadenza nel 2025…