Lascia o raddoppia? | Evidentemente la seconda: stipendio da star per il protagonista dell’Inter

Numeri da capogiro quelli che andrà a guadagnare l’elemento fondamentale della società: il suo stipendio sarà raddoppiato.

L’Inter è una macchina perfetta. Una striscia positiva che prosegue da esattamente la scorsa sosta ha visto la squadra di Simone Inzaghi vincerle consecutivamente tutte, anche contro avversari quotati come l’Atalanta e la Roma.

L’ultima della serie, domenica scorsa con un netto 2-0 inflitto ai danni del Frosinone di Eusebio Di Francesco: a sugellare il risultato l’eurogol di Federico Dimarco e il definitivo rigore trasformato da Calhanoglu ma conquistato in precedenza da un poderoso Thuram.

Al rientro delle nazionali, ci sarà il banco di prova definitivo che ci dirà se i nerazzurri sono seriamente candidati a ripetere il canovaccio intrapreso lo scorso anno dal Napoli, con un percorso netto che li portò a trionfare con diverse giornate di anticipo, 33 anni dopo l’ultima volta.

Infatti, il 26 novembre allo Stadium andrà in scena una sfida che, a guardare la classifica, suona in maniera inesorabile come un match scudetto. L’Inter andrà infatti a Torino per cercare di allungare su quella che ad oggi è la principale candidata a contendere il titolo, attualmente distante la miseria di due punti.

Come ci arrivano i bianconeri

Sicuramente la sensazione che molti hanno è che Allegri stia mettendo in campo un’overperforming della sua squadra, già depauperata da un mercato povero come non mai (a causa del mancato ingresso in Champions League) e alle prese con diversi problemi fuori dal campo.

Infatti, la linea mediana bianconera sta facendo a meno di due pesi massimi come Pogba e Fagioli, la cui stagione è finita per entrambi. Se poi oltre a loro, si aggiungono le assenze dei vari acciaccati (Danilo e Weah gli ultimi in ordine temporale), va da sé che sulla carta non ci sia partita. In pratica invece, sarà una sfida durissima anche per la più quotata compagine meneghina.

Il rinnovo d’oro di Dimarco

Federico Dimarco è senza dubbio l’uomo del momento in casa nerazzurra. Il gol dello scorso turno è arrivato a coronamento di un periodo dorato per il numero 32, sempre al centro delle dinamiche offensive della manovra di Simone Inzaghi.

Ecco quindi che arriva il meritato compenso per tanta efficacia: secondo quanto riportato da Gazzetta, lo stipendio che percepirà il difensore milanese raddoppierà dagli attuali 2,2 a ben 4 milioni di euro. Il prolungamento scatterà fino al 30 giugno 2027.