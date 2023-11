Infortunio Bonucci, carriera agli sgoccioli | Può chiuderla con il calcio

L’incubo per l’ex Juve non è ancora finito: ecco cosa è successo e quanto starà fermo il giocatore italiano.

Si può considerare fallita, ad oggi, la missione di Leonardo Bonucci di riscrivere la sua storia personale. Etichettato come calciatore finito dalla sua vecchia squadra, ora l’ex difensore della nazionale italiana deve nuovamente rincorrere. Intanto il tempo passa.

A Berlino avrebbe potuto vivere una seconda giovinezza ma tra i professionisti ciò che conta è il risultato. E allora ecco la maledizione: nessuna vittoria in Bundesliga e ultimo posto in classifica. Un vero e proprio incubo dal quale il calciatore non riesce proprio ad uscire.

Una situazione ben diversa dagli scudetti a raffica con la maglia bianconera e le prestazioni da leader con la maglia azzurra della nazionale. Leonardo Bonucci non è più quel giocatore e anche la Juventus non può rimpiangere quella scelta.

Come se non bastasse, si è messo di traverso anche il destino. Ecco cosa è successo nell’ultima gara contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Al 24′ del primo tempo il momento che certifica un mondo di difficoltà per l’ex calciatore bianconero. Non sarà semplice ritornare il calciatore che in tanti hanno ammirato.

Incubo senza fine: che sfortuna

Leonardo Bonucci e il suo Union Berlino non sanno vincere. L’ultimo posto in classifica non è solo una punizione severa ma anche il risultato di un digiuno preoccupante. Da quando l’ex Juve è sbarcato sul pianeta Bundesliga, tutto sta andando storto.

L’infortunio muscolare occorso al 24′ del primo tempo contro il Bayer Leverkusen (il cliente peggiore di questi tempi, ndr) è soltanto l’ultimo atto di un dramma in grande stile. Bonucci non solo dovrà stare fermo a guardare i compagni ma perderà anche altre occasioni per riscattarsi.

Fischer non conta più su di lui

La sosta di due settimane per le nazionali arriva forse nel momento migliore per Bonucci e il suo Union Berlino. Troppe cose non stanno andando per il verso giusto e questo momento di riflessione può rivelarsi una benedizione. I tifosi tedeschi nel frattempo si stanno già facendo un’idea sul futuro dell’italiano in Bundesliga.

L’ultimo infortunio sarebbe stato interpretato da molti come un segnale inequivocabile. Il difensore non ha mai fatto la differenza negli ultimi due mesi e la fine di una carriera comunque di primo piano si starebbe avvicinando. A 36 anni alcune considerazioni vanno accettate. Aveva ragione la Juventus? Il dibattito è più aperto che mai.