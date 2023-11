Bufera Napoli, dopo Garcia fuori anche lui | Il presidente fa piazza pulita

La rivoluzione in casa Napoli coinvolge anche un altro nome. Ecco di chi si tratta e cosa ha in mente il presidente.

Se sarà un traghettatore a condurre il Napoli verso l’obiettivo quarto posto è perché la rivoluzione vera e propria scatterà la prossima estate. Dopo un inizio di stagione disastroso, che ha cancellato le emozioni del terzo scudetto della storia, ecco il cambio in panchina.

I tifosi del Napoli meritano uno spettacolo ben diverso da quello che hanno dovuto sopportare in questi primi mesi, con la squadra che sembra aver smarrito quella identità e quel gioco che avevano incantato l’Europa. In tanti erano pronti a scommettere in una stagione negativa.

Il capro espiatorio, come spesso accade, risponde al nome del tecnico francese Rudi Garcia. Normale pensare a lui quando le cose non vanno per il verso giusto. Se Osimhen e Kvaratskhelia hanno reso al di sotto delle aspettative forse è anche per demeriti dell’ambiente.

Il presidente De Laurentiis ora ha fretta di cambiare per ritrovare la rotta. Sembra passato un secolo dai tempi di Spalletti e Giuntoli. Il primo si giocherà nei prossimi giorni la qualificazione ad Euro 2024 mentre il dirigente sogna una Juve ancora protagonista in Europa.

Sarà rivoluzione: ecco i nomi

In casa Napoli si guarda già al futuro. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha svelato alcuni gustosi retroscena. “Nella tarda serata di ieri il presidente De Laurentiis ci ha riprovato per Antonio Conte, con Petrachi che l’avrebbe raggiunto (come ds, i due sono grandi amici, ndr)”.

Uno scenario poi sfumato in favore della candidatura di Walter Mazzarri, al quale alla fine è stata affidata la panchina ufficialmente. Il giornalista comunque non ha dubbi sulla strategia della società partenopea: “La rivoluzione accadrà nei prossimi mesi”. Il popolo napoletano non vede l’ora di guardare di nuovo gli altri dall’alto.

Cambia anche il management

L’arrivo del nuovo tecnico sarà soltanto il primo passo di un percorso annunciato. Anche la dirigenza ha bisogno di nuovi innesti. A confermarlo è sempre Alfredo Pedullà. “Pompilio andrà alla Juve, Meluso è in scadenza…un uomo forte nella stanza dei bottoni è un passaggio abbastanza obbligato”.

Gli ultimi mesi hanno raccontato di un club che ha bisogno di certezze per tornare grande. Dopo l’addio a Giuntoli qualcosa sembra essersi rotto. ADL vuole tornare in alto e i prossimi mesi saranno quelli delle decisioni importanti per un popolo che vuole vincere ancora. Il Napoli vuole tornare protagonista.