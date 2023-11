“Se ne vanno apposta”: Nazionale, pesante accusa sui giocatori | La verità è uscita fuori

Nuovo caso in Nazionale. Ecco cosa è successo e qual è la ricostruzione più plausibile verso le gare per Euro 2024.

Una qualificazione ancora in ballo e, come spesso accade, nuove polemiche in arrivo. La Nazionale italiana si gioca tutto, non solo la qualificazione a Euro 2024, contro Macedonia del Nord e Ucraina. Dopo aver fallito l’ultimo appuntamento ai mondiali sarà vietato sbagliare.

Luciano Spalletti sente il peso della posta in palio ma riparte dai titolarissimi più Colpani, l’astro nascente del calcio italiano, protagonista di questo avvio di stagione con la maglia del Monza. In attacco Ciro Immobile non ci sarà perché “altri stanno meglio di lui”.

A prescindere dagli interpreti, ciò che farà la differenza sono i risultati. Per il movimento e per se stessi. Il nuovo corso targato Spalletti non può prescindere dalla partecipazione al torneo che si svolgerà la prossima estate in Germania.

Intanto, come dicevamo, le polemiche non si placano mai. Dopo l’infortunio occorso a Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, qualcuno ha ironizzato sulla presenza di alcuni giocatori a Coverciano.

“Se ne vanno apposta”

È vero, questa pausa per le Nazionali non piace a tutti ma i calendari erano noti a tutti i partecipanti al gioco. La Juventus con Locatelli cercherà il miracolo per averlo a disposizione tra due settimane contro l’Inter, così come altri club in lotta per obiettivi importanti.

La maglia della nazionale ha un peso specifico talmente importante che le chiacchiere dovrebbero volare via col vento. Non tutti però sono della stessa idea quando si parla di questa grande opportunità. Il caso è ancora aperto e ci vorrà del tempo per educare il tifo a ragionamenti di maggiore buon senso.

Un’assenza pesante

Il momento delle convocazioni e del ritiro a Coverciano è sempre accompagnato dai sospetti. Chi lascia il centro tecnico federale, secondo alcuni, è per preservare le energie per gli impegni di club. Un pensiero che non può contagiare chi crede nel gruppo azzurro.

Chi pensa che ci siano giocatori della nazionale che se ne vanno apposta nella settimana decisiva per qualificarsi a #Euro2024 ha problemi grossi. Lui, non loro#Italia 🇮🇹 — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 13, 2023

Il giornalista Giovanni Capuano ci ha tenuto a mettere ordine attraverso un tweet velatamente polemico verso chi non crede in questa nazionale. La realtà è che in caso di nuovo fallimento (con mancata partecipazione a Euro 2024, ndr) tutti ma proprio tutti dovrebbero dare delle spiegazioni.