Tonali, i guai non finiscono più: fatto fuori anche da loro | Scenario devastante

Il centrocampista tornerà in campo solo ad agosto 2024 dopo la squalifica di otto mesi, ma i problemi arrivano anche fuori dal campo.

La prima stagione inglese di Sandro Tonali si è conclusa in una domenica notte apparentemente qualunque di inizio autunno, in occasione del match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Due giorni prima dell’ufficializzazione dell’inizio della squalifica per 10 mesi inflitta dalla Commissione Disciplinare della Figc, avvenuta in data 27 ottobre, il tecnico del Newcastle Andrew Howe ha mandato in campo l’ex milanista nei 25 minuti finali del match del St. James’ Park contro i tedeschi, passati per 1-0 grazie ad un gol di Nmecha.

Quattro giorni prima si era invece registrato l’arrivederci alla Premier League, il campionato più bello e più ricco del mondo che Sandro ha appena avuto la possibilità di assaggiare: venti minuti contro il Crystal Palace per l’ottava presenza totale e poi il sipario è calato fino al 27 agosto 2024, data nella quale Tonali potrà tornare in campo.

Addio Europei 2024, se l’Italia riuscirà a centrare la qualificazione, e forse anche addio per quasi un anno al ricco stipendio che i Magpies avevano accordato al centrocampista, acquistato dal Milan lo scorso giugno per poco meno di 80 milioni. Ma se sugli emolumenti non ci sono ancora certezze e a decidere sarà la dirigenza del Newcastle, la squalifica è certa e inappellabile e sarà anzi seguita da “otto mesi commutabili in caso di partecipazione del giocatore ad un percorso terapeutico e ad un programma educativo in Italia composto da 16 impegni”.

Tonali, problemi senza fine: dopo la squalifica arriva la beffa

Facile pensare a quale sarà lo stato d’animo del giocatore, passato in pochi mesi dall’essere protagonista del trasferimento più caro in assoluto per un calciatore italiano a quello di bersaglio dell’opinione pubblica, se è vero che sui social e non solo Tonali è diventato oggetto di commenti non benevoli, andati ad aggiungersi alla sofferenza per lo stop forzato.

L’ex giocatore di Brescia e Milan ha già fatto ammenda collaborando con la giustizia sportiva, confessando subito il proprio vizio che durava da anni e iniziando un percorso terapeutico con psicanalisti specializzati nella cura della ludopatia. Con il passare delle settimane e l’entrata nel vivo della stagione l’assenza forzata dai campi diventerà sempre più dolorosa, insieme alla consapevolezza di aver deluso anche i tanti giovani e bambini che vedevano e vedono in Tonali un idolo. E che non potranno neppure “acquistarlo” virtualmente.

Newcastle, Sandro Tonali “sparisce” da FC24

Già, perché oltre che danneggiare inconsciamente gli appassionati inglesi che avevano puntato su di lui nella versione locale del Fantacalcio, Tonali è sparito a tutti gli effetti anche da EA FC24, ovvero l’ex Fifa, il videogioco manageriale più venduto e famoso del mondo, dove le squadre di Premier League sono fatalmente tra le più gettonate.

Con l’ultimo aggiornamento, infatti, la “carta” di Sandro non è più presente nel videogioco e non risulta quindi neppure tra i pacchetti acquistabili. Tonali è di fatto stato “cancellato” dalla rosa attuale del Newcastle, proprio come accaduto nella realtà. E di sicuro non sarà facile, per i genitori dei più giovani fruitori del gioco spiegare il motivo di quanto successo…