Ha guidato Smalling e una squadra leggendaria | Ora ha deciso il suo futuro: si ritira

Dov’è finito Chris Smalling? Il suo infortunio non sembra dargli tregua, nel frattempo un suo allenatore ha deciso la data del ritiro.

C’era una volta Chris Smalling alla Roma, un giocatore sublime che è stato capace di rendere impenetrabile la difesa di Josè Mourinho nelle scorse stagioni. Purtroppo però, l’annata non è cominciata bene per il centrale inglese, visto l’infortunio che da due mesi lo costringe a stare ai box.

L’ultima sua presenza risale al primo settembre, data che coincide con l’infortunio al tendine tra il quadricipite femorale e il piatto tibiale. Dolore continuo ed una tendenza a non migliorare che lo sta tenendo lontano dai campi da esattamente 67 giorni.

Quella partita contro il Milan (persa, purtroppo per i suoi) coincide con la sua ultima presenza ufficiale: un anomalo caso, dal momento che le ultime due stagioni aveva dimostrato una tenuta fisica sorprendente per un 34enne (li compirà il prossimo 22 novembre) sul viale del tramonto.

47 e 38 presenze nelle prime due annate del Mago di Setubal in panchina nella Capitale: un dato che sicuramente rende ancora più incredibile un guaio fisico che al momento non sembra avere soluzione.

Mourinho lo aveva puntellato in conferenza

“Torna domenica? Si ma quale?” così aveva risposto ai giornalisti in conferenza stampa che gli chiedevano di lui pochi giorni fa, manifestando un disagio per il dover rinunciare al suo perno difensivo. Una battuta che nasconde la frustrazione di dover fare ogni stagione a meno dei suoi pezzi pregiati, finiti puntualmente in infermeria (è il caso, tra gli altri, anche del compagno di reparto Kumbulla, reduce dalla rottura del crociato maturata nello scorso campionato).

In questi due mesi di inattività, l’ex Manchester United si è rivolto alle cure dello specialista londinese Andy Williams, ortopedico che non ha saputo (per ora) trovare una soluzione al caso.

Chris, ti ricordi di lui? Si ritira a fine stagione

David Moyes, 60enne allenatore del West Ham, potrebbe ritirarsi a fine stagione dal ruolo di allenatore. A riferirlo è il Daily Mail, storico tabloid britannico che ha anticipato il cambio vita imminente dell’ex allenatore dei Red Devils.

E proprio al Manchester United il tecnico scozzese ha incrociato Chris Smalling, nella stagione 2013/14, l’annata passata alla storia come la prima dopo il dominio incontrastato durato ben 27 anni di sir Alex Ferguson.