Paulo Sousa, dopo l’esonero torna in panchina | L’hanno già ricontattato

L’ex tecnico della Salernitana è pronto a tornare in pista a poche settimane dall’esonero. Il club ha riconosciuto l’errore.

Cambiare per dare la scossa all’intero ambiente, responsabilizzare i giocatori e ripartire. La Salernitana non è più di Paulo Sousa ma di Pippo Inzaghi, arrivato in Campania con entusiasmo e determinazione dopo l’ultima esperienza in Serie B con la Reggina.

Riuscirà l’ex leggenda del Milan a risollevare una piazza che ha sofferto parecchio nelle ultime stagioni nella massima serie? Il punto conquistato contro il Sassuolo sembrerebbe rinforzare la tesi di un tecnico perfettamente in grado di condurre in porto la nave granata.

Il campionato è ancora lungo ma in questa prima parte è necessario mettere fieno in cascina. Con l’arrivo dei primi freddi sarà meglio essere coperti. In questo momento la squadra del Presidente Iervolino è in fondo alla classifica di Serie A.

I punti da conquistare non sono mai troppi. L’ex tecnico intanto potrebbe tornare a sedere su una panchina importante. Una notizia che tocca anche l’ambiente che conosce bene. Il suo addio è stato doloroso e soltanto il tempo ci dirà se la dirigenza ha agito per il bene del club.

Avvicendamento in panchina

Il nuovo tecnico della Salernitana Pippo Inzaghi non avrà occasioni illimitate per convincere ma intanto ha già fatto vedere un atteggiamento propositivo. La montagna da scalare è molto alta e serviranno grandi valori e prestazioni per cambiare il finale a questa stagione.

Alcuni tifosi non hanno compreso la scelta della proprietà e rivangano il passato. Si stava meglio prima? Il campo ci sta dicendo esattamente il contrario. La strada tracciata è quella giusta, soprattutto alla luce delle notizie che arrivano dal mercato degli allenatori.

Paulo Sousa torna in panchina

L’ex tecnico della Salernitana Paulo Sousa sarebbe a un passo dal ritorno in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato le mete più probabili sarebbero quelle legate all’Arabia Saudita o agli USA. Nel caso in cui il tutto dovesse concretizzarsi, il tecnico andrebbe a guadagnare cifre da capogiro.

Nessuno si sentirebbe di criticare quella scelta, soprattutto dopo l’esonero. In Italia Paulo Sousa ha fatto i conti con una progettualità molto diversa da altre realtà europee. La vittoria e il risultato vengono sempre prima di ogni altra cosa e la critica è pronta a massacrarti al prossimo passo falso. L’approdo in un campionato con meno pressioni potrebbe essere la scelta migliore.