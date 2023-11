“Esonerato immediatamente”: Napoli, chiuso un capitolo | Comunicazione urgente in serata

I campioni d’Italia sprofondano nella crisi dopo il ko contro l’Empoli: furia De Laurentiis, la svolta è decisa.

Dopo aver “circumnavigato” la crisi, evitata grazie alla rimonta contro il Milan di due settimane fa, il Napoli sprofonda nell’abisso perdendo in casa contro l’Empoli nel lunch match della 12a giornata di Serie A.

La squadra di Andreazzoli, finora sempre sconfitta lontano dal Castellani, pesca il jolly in pieno recupero grazie a un gol di Viktor Kovalenko, fa tre passi inaspettati verso la salvezza e scatena la contestazione del Maradona, che al triplice fischio dell’arbitro dopo otto minuti di recupero non ha avuto pietà per giocatori e allenatore.

Fischi assordanti da tutti i settori dello stadio in una piovosa domenica d’autunno che più cupa di così proprio non sarebbe potuta essere. Non si può dire che i campioni d’Italia non c’abbiano provato, ma l’indice di pericolosità è stato troppo basso considerando l’avversario che c’era di fronte e anche il momento generale attraversato dal Napoli.

Dopo il pareggio contro l’Union Berlino, infatti, Lobotka e compagni avrebbero dovuto avere ben altro piglio, anche per approfittare del passo falso del Milan di sabato. Più ancora della classifica, allora, a preoccupare è proprio l’atteggiamento generale della squadra, che sembra aver perso quella determinazione alla base della cavalcata della scorsa stagione, oltre che molti princìpi di gioco.

Bufera Napoli, la sconfitta contro l’Empoli scatena la contestazione

Il presidente De Laurentiis ha abbandonato la tribuna furente al termine della partita e pochi minuti dopo è arrivata la notizia del silenzio stampa imposto a tutti i tesserati da parte della società. Nubi molto grigie si stanno addensando sulla testa di Rudi Garcia, diventato fatalmente il maggior bersaglio della contestazione dei tifosi.

Il tecnico francese non è mai davvero entrato in sintonia con la piazza e neppure con parte del gruppo. Succedere a Luciano Spalletti al termine di un’annata forse irripetibile sarebbe stata dura per tutti, ma secondo parte della tifoseria l’ex allenatore della Roma c’ha messo qualcosa di proprio e le scelte di formazione contro l’Empoli lo hanno confermato.

Crisi Napoli, i tifosi “esonerano” Garcia: svolta imminente

Le esclusioni dall’inizio di Kvaratskhelia e dell’oggetto misterioso Lindstrom non hanno pagato, considerando anche la perdurante assenza di Osimhen, così al termine del match contro l’Empoli i social hanno immediatamente emesso il proprio “verdetto”: “Garcia out va esonerato immediatamente per il bene del Napoli prestazioni e gioco imbarazzante” si legge in un tweet su X, ma molti altri sono sulla stessa lunghezza d’onda.

Nessuna decisione è stata presa ufficialmente, ma considerando che De Laurentiis aveva già espresso i propri dubbi qualche settimana fa, considerando che il campionato va incontro alla sosta e che per il Napoli è in vista un calendario molto impegnativo, la sorte di Garcia sembra segnata. Il toto-nomi già impazza, ma il presidente vuole prendersi tutto il tempo necessario per una scelta che non potrà essere sbagliata.